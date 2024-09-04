Премьер Малайзии принял приглашение Путина участвовать в саммите БРИКС в Казани
Анвар Ибрагим. Обложка © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Я был рад принять его любезное приглашение, адресованное Малайзии, участвовать в предстоящем саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года. <...> Это знаменует собой значительный шаг к нашей цели — присоединению к БРИКС», — сообщил Ибрагим.
Как сообщал Life.ru, Казань примет саммит БРИКС 22-24 октября. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что председательство нашей страны в объединении пройдёт под девизом «укрепления многосторонности для справедливого глобального развития». К слову, заявки на присоединение к БРИКС подали уже 30 стран. В их числе и Турция, чей президент Реджеп Тайип Эрдоган также приедет на саммит в Казань.