Премьер Малайзии принял приглашение Путина участвовать в саммите БРИКС в Казани

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани . Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Я был рад принять его любезное приглашение, адресованное Малайзии, участвовать в предстоящем саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года. <...> Это знаменует собой значительный шаг к нашей цели — присоединению к БРИКС», — сообщил Ибрагим.