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5 сентября, 03:43

Кожемяко раскрыл детали встречи с Путиным

Кожемяко на встрече с Путиным обсудил модернизацию Восточного полигона

Президент Владимир Путин с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Обложка © kremlin

Президент Владимир Путин с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Обложка © kremlin

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным обсудил модернизацию путей Восточного полигона, а также создание международной территории опережающего развития в Приморском крае. Об этом чиновник написал в телеграм-канале.

«В ходе двусторонней встречи обсудили целый ряд важных вопросов: продолжение строительства дороги Владивосток – Находка – порт Восточный; модернизацию ж/д путей Восточного полигона; реконструкцию взлётно-посадочной полосы аэропорта Владивосток; донноуглубление и очистку бухты Золотой Рог; создание международной территории опережающего развития в Приморском крае», — рассказал Кожемяко.

Также в рамках встречи стороны поговорили о развитии инфраструктуры Хасанского округа, где будет строиться федеральный круглогодичный морской курорт. Как подчеркнул Кожемяко, по всем вопросам региональные власти получают поддержку президента.

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Как писал Life.ru, с 4 по 5 сентября президент России Владимир Путин находится с визитом во Владивостоке, где принимает участие в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ). Рабочую программу поездки глава государства начал с осмотра стройплощадки верфи в бухте Промежуточная. Также президент посетил корвет «Резкий», провёл ряд двусторонних встреч и дал старт работе трёх новых предприятий на Дальнем Востоке.

Оксана Попова
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