США увидел повод для тревоги в кадровых перестановках на Украине
Politico: США выразили обеспокоенность из-за изменений в украинском правительстве
США начали высказывать тревогу по поводу недавних кадровых изменений в правительстве Украины. В Вашингтоне считают, что произошедшие перестановки могут иметь значительные последствия, вызывая опасения у американских официальных лиц, пишет Politico.
Источники из администрации США отметили, что такие изменения в Киеве могут быть поводом для беспокойства. Официальное заявление, сделанное анонимным представителем администрации, не уточняет детали, однако подчёркивает, что ситуация требует внимательного наблюдения.
Напомним, Киев запланировал масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды Украины. При этом Рада уволила только одного из двух вице-премьеров, подавших накануне в отставку: Ирина Верещук пока сохранила должность, а отставка Ольги Стефанишиной была одобрена парламентом. Также прошение об отставке подал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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