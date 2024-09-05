США увидел повод для тревоги в кадровых перестановках на Украине

США начали высказывать тревогу по поводу недавних кадровых изменений в правительстве Украины. В Вашингтоне считают, что произошедшие перестановки могут иметь значительные последствия, вызывая опасения у американских официальных лиц, пишет Politico.

Источники из администрации США отметили, что такие изменения в Киеве могут быть поводом для беспокойства. Официальное заявление, сделанное анонимным представителем администрации, не уточняет детали, однако подчёркивает, что ситуация требует внимательного наблюдения.