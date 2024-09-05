Зеленский внёс в Раду кандидатуру Андрея Сибиги на пост главы МИД Украины
Андрей Сибига. Обложка © Gettyimages / NurPhoto
Владимир Зеленский внёс в Верховную раду кандидатуру нового министра иностранных дел Украины. Судя по проекту постановления, появившемуся в базе парламента, им может стать замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.
Напомним, о кандидатуре Андрея Сибиги писало агентство Bloomberg. Его предшественник Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке 4 сентября, на следующий день Рада приняла его прошение. Говоря об этом решении, Владимир Зеленский заявил, что министру «не хватает» энергии для поддержки дальнейшей военной помощи со стороны Запада.