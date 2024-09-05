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5 сентября, 10:48

Зеленский внёс в Раду кандидатуру Андрея Сибиги на пост главы МИД Украины

Андрей Сибига. Обложка © Gettyimages / NurPhoto

Андрей Сибига. Обложка © Gettyimages / NurPhoto

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду кандидатуру нового министра иностранных дел Украины. Судя по проекту постановления, появившемуся в базе парламента, им может стать замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.

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Напомним, о кандидатуре Андрея Сибиги писало агентство Bloomberg. Его предшественник Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке 4 сентября, на следующий день Рада приняла его прошение. Говоря об этом решении, Владимир Зеленский заявил, что министру «не хватает» энергии для поддержки дальнейшей военной помощи со стороны Запада.

Матвей Константинов
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