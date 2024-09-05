Рада со второго раза утвердила отставку главы Фонда госимущества Украины Коваля
Виталий Коваль. Обложка © Wikipedia
По решению Верховной рады глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль отправлен в отставку. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.
За отставку проголосовал 261 депутат, против — 1. 36 воздержались, а 32 не приняли участие в голосовании.
Ковалю 43 года, он занимал пост главы Фонда госимущества с ноября прошлого года. В должности он сменил Рустема Умерова, назначенного министром обороны. Напомним, накануне Рада не смогла утвердить отставку Коваля, как и некоторых других украинских чиновников.
Ранее Рада утвердила Андрея Сибигу новым министром иностранных дел Украины. Он занял пост уволенного Дмитрия Кулебы. Напомним, Киев проводит масштабную перезагрузку кабмина. Должностей уже лишились четыре министра и два вице-премьера.