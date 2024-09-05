Рада со второго раза утвердила отставку главы Фонда госимущества Украины Коваля

По решению Верховной рады глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль отправлен в отставку. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

За отставку проголосовал 261 депутат, против — 1. 36 воздержались, а 32 не приняли участие в голосовании.