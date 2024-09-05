«Оба мажоры» : Политолог объяснил разницу между Кулебой и новым главой МИД Украины

И бывший глава МИД Украины, и нынешний — типичные карьерные дипломаты, однако между ними есть разница. Так, новичка украинского кабмина Андрея Сибигу можно назвать человеком главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом заявил Life.ru политолог Александр Дудчак.

«Что один, что другой, как раньше говорили, карьерные дипломаты, мажоры. Первый (Кулеба) закончил Киевский институт международных отношений, Сибига учился во Львове, там получил специальность «международные отношения, переводчик английского языка». В общем-то тоже всю жизнь провёл на дипломатической службе, но в отличие от Кулебы, он даже был назначен в 2021 году на должность заместителя руководителя Офиса Ермака», — заявил собеседник Life.ru.

И в этой связи эксперт напомнил недавнюю поездку Ермака в США, где украинский чиновник мог получить определённые «инструкции» по поводу кадровых перестановок в Киеве. Однако даже после этих перемен ни каких изменений в политике в целом не предвидится, считает Дудчак.