5 владельцев IT-компаний, чью судьбу повторил Павел Дуров Зачем США по всему миру ловят российских айтишников и где сейчас им безопаснее всего — читайте в материале Life.ru. 12 сентября, 21:10 Пользователи Telegram надеются, что арест Павла Дурова — это большая игра. Обложка © Gettyimages / Manuel Blondeau – Corbis, © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Арест владельца мессенджера Telegram Павла Дурова не сходит со страниц СМИ. Пользователей волнует судьба красавчика, занимающего 122-е место в списке миллиардеров. Читатели стараются угадать подоплёку происходящего, то обвиняя Запад в удушении свободы слова, то вдруг склоняясь к тому, что всё это часть большой игры.

На самом деле за российскими айтишниками США ведут охоту вот уже два десятка лет. И единственное место, где IT-специалистам можно не опасаться экстрадиции, — это Россия. Судите сами.

В 2016 году похожее обвинение США предъявили российской компании King Servers и её владельцу — 26-летнему Владимиру Фоменко. Его обвинили в том, что серверы компании использовались для кибератак на серверы Демократической партии США. Шёл 2016 год, и владелец компании даже согласился сотрудничать с ФБР и предоставить им все протоколы и журналы. Как оказалось, серверы его компании были сданы в аренду.

К счастью, Фоменко удалось избежать преследования, так как он не покидал Россию и жил на территории наукограда в городе Бийске Алтайского края. Тем не менее он был возмущён формулировками обвинения.

«Это всё равно что обвинить Илона Маска, что Tesla сбила кого-то из демократов, или Марка Цукерберга, что ИГИЛ* (запрещённая в России террористическая организация) переписывается через Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской)», — высказался он ещё тогда. Но не всем повезло.

Основатель криптобиржи Анатолий Легкодымов

Анатолий Легкодымов жил с семьёй в Майами. Фото © us.cnn

В январе 2023 года в США был арестован Анатолий Легкодымов, основатель криптобиржи Bitzlato — бот BTC Banker в Телеграм. Не исключено, что Павла Дурова попробуют притянуть к этому делу.

На тот момент это был крупнейший бот для обмена криптовалюты. Сама криптобиржа была основана в Китае, а Анатолий Легкодымов с семьёй жил в Майами. Его обвинили в том, что через его биржу проходят платежи, связанные с оплатой наркопотребителями запрещённых веществ.

Через несколько недель в Испании, Франции и на Кипре задержали почти всю команду криптобиржи, включая Павла Лернера, эксперта по криптографии. Теперь все ждут суда. Европейцы даже не выдвигают против них свои обвинения, а транслируют их из США.

Легкодымов уже отдал американцам 23 миллиона долларов и всё ещё добивается своего освобождения, но бесполезно — ему добавили обвинение в отмывании денег. Теперь ему грозит до 20 лет заключения.

Владелец компании Tornado Cash Роман Шторм

Одного владельца компании в США посадили, а вот до другого дотянуться не смогли. Фото © ТАСС / Zuma

23 августа 2023 года в США (штат Вашингтон) был арестован один из владельцев криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм. Второго основателя компании Романа Семёнова заочно арестовали и ввели против него специальные санкции. Дотянуться до него не удалось. Обвинение было всё то же — отмывание денег через серверы компании. Роман Шторм ждёт суда под домашним арестом, как и Павел Дуров.

По делу компании Tornado Cash в Амстердаме арестовали россиянина Алексея Перцева. В ЕС его уже судили и приговорили к пяти годам и четырём месяцам заключения. На свободе остались только те сотрудники компании, которые жили в России.

Руководитель биржи BTC-e Александр Винник

У Александра Винника вся надежда на обмен. Фото © ТАСС / SIMELA PANTZARTZI

Уже много лет мыкается по судам руководитель российской криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник. Его «приняли» во Франции в 2017 году по такому же обвинению — отмывание денег. Правда, в этом случае обвинению попытались дать политическую окраску — «отмывание денег при сотрудничестве со спецслужбами РФ».

Сначала Александру Виннику дали пять лет во Франции, а затем вывезли его частным самолётом в США, где он до сих пор пытается вырваться из рук ослепшей американской Фемиды. Сначала ему грозили сроком в 200 лет, затем — в 50, а теперь, когда он частично признал свою вину, ему грозит десять лет заключения. У Винника одна надежда — на обмен. О нём недавно говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Основатель сервиса Bitcoin Fog Роман Стерлингов

30 лет придётся провести в американских тюрьмах основателю онлайн-сервиса Bitcoin Fog гражданину РФ Роману Стерлингову. Его «приняли» в Лос-Анджелесе ещё в 2021 году. Суда Стерлингов ждал в тюрьме 3,5 года. Ему инкриминировали всё то же самое: что клиенты Bitcoin Fog имели возможность переводить и легализовывать криптовалюту. В обвинительном заключении значилось отмывание средств и незаконный бизнес без лицензии. Проще говоря, CША прикрыли то, что не могли взять под контроль.

Никита Кислицин из F.A.C.C.T.

Никиту Кислицина успели вырвать из рук ФБР. Фото © YouTube / AM Live

В 2023 году России удалось буквально вырвать из рук ФБР айтишника Никиту Кислицина. Специалист по кибербезопасности Никита Кислицин возглавлял департамент компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) и занимался разработкой софта против киберпреступлений. С его помощью были предотвращены тысячи кибератак на российский бизнес и госструктуры.

По делам компании Никита Кислицин то и дело выезжал за пределы страны. В ноябре 2022 года во время прилёта в Казахстан был задержан по требованию ФБР. Американцы обвиняли Кислицина в том, что за десять лет до этого он якобы взломал соцсеть Formspring, в результате чего были похищены пароли и личные данные 117 миллионов человек.

Чтобы не допустить экстрадиции в США, Россия решила сама проверить Кислицина, выдвинув собственные обвинения. Суд выдал санкцию на заочный арест, Кислицина объявили в международный розыск. И Казахстан согласился экстрадировать специалиста на родину, а не за океан. Можно сказать, повезло. Потому что коллегу Кислицина — Евгения Никулина — выдали США из Праги. В Калифорнии его уже приговорили к семилетнему сроку. 21 декабря 2023 года Кислицин вернулся в Россию.

Список можно продолжить, и он будет длинным. За пять лет в США с обвинениями в различных киберпреступлениях были экстрадированы Артём Усс (его выдали США из Милана), Денис Клостер (Емельянцев) — его выдали из Болгарии, Денис Дублин (из Голландии), Владимир Дунаев (из Южной Кореи). Владислав Клюшин был вывезен из Швейцарии, Алексей Бурков — из Израиля, Антон Богданов — из Таиланда. По непроверенным пока данным, месяц назад была задержана группа из десяти российских IT-специалистов в Объединённых Арабских Эмиратах. Их обвинили в обходе санкций через платежи в криптовалюте и вывезли в США.

Авторы Майя Новик