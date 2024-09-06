В наручниках и розовой шапке: Задержание стрелявшегося с балкона красноярца попало на видео

Правоохранители показали видео задержания мужчины, открывшего стрельбу со своего балкона в Красноярске. Кадры появились днём в пятницу, 6 сентября в телеграм-канале регионального главка МВД.

Задержание мужчины, открывшего стрельбу у школы в Красноярске. Видео © Telegram / МВД 24

Полицейские сняли, как выводят неадеквата из подъезда. Руки стрелка зафиксированы наручниками за спиной, а лицо скрыто за большой розовой шапкой.