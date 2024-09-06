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Регион
6 сентября, 12:13

В наручниках и розовой шапке: Задержание стрелявшегося с балкона красноярца попало на видео

Появилось видео задержания мужчины, открывшего стрельбу с балкона в Красноярске

Правоохранители показали видео задержания мужчины, открывшего стрельбу со своего балкона в Красноярске. Кадры появились днём в пятницу, 6 сентября в телеграм-канале регионального главка МВД.

Задержание мужчины, открывшего стрельбу у школы в Красноярске. Видео © Telegram / МВД 24

Полицейские сняли, как выводят неадеквата из подъезда. Руки стрелка зафиксированы наручниками за спиной, а лицо скрыто за большой розовой шапкой.

«ГУ МВД России по Красноярскому краю публикует эксклюзивные кадры задержания подозреваемого в стрельбе на улице Аэровокзальной. В настоящее время мужчина 1993 года рождения находится в отделе полиции № 10», — отметили в региональном главке МВД.

Опубликовано видео стрельбы взбесившегося красноярца
Опубликовано видео стрельбы взбесившегося красноярца

Как сообщал Life.ru, 6 сентября возле одной из школ Красноярска прозвучала стрельба. Полиция оцепила район инцидента. Оказалось, что стреляет 31-летний местный житель Юрий Л. Он закрылся у себя дома на Аэровокзальной и ругался с росгвардейцами через дверь. Предварительно, мужчина в этот момент был пьян. Выяснилось, что ему снесло крышу из-за расставания с женой. Предварительно, в результате случившегося пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / МВД 24

Никита Осипов
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