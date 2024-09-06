В наручниках и розовой шапке: Задержание стрелявшегося с балкона красноярца попало на видео
Появилось видео задержания мужчины, открывшего стрельбу с балкона в Красноярске
Правоохранители показали видео задержания мужчины, открывшего стрельбу со своего балкона в Красноярске. Кадры появились днём в пятницу, 6 сентября в телеграм-канале регионального главка МВД.
Задержание мужчины, открывшего стрельбу у школы в Красноярске. Видео © Telegram / МВД 24
Полицейские сняли, как выводят неадеквата из подъезда. Руки стрелка зафиксированы наручниками за спиной, а лицо скрыто за большой розовой шапкой.
«ГУ МВД России по Красноярскому краю публикует эксклюзивные кадры задержания подозреваемого в стрельбе на улице Аэровокзальной. В настоящее время мужчина 1993 года рождения находится в отделе полиции № 10», — отметили в региональном главке МВД.
Как сообщал Life.ru, 6 сентября возле одной из школ Красноярска прозвучала стрельба. Полиция оцепила район инцидента. Оказалось, что стреляет 31-летний местный житель Юрий Л. Он закрылся у себя дома на Аэровокзальной и ругался с росгвардейцами через дверь. Предварительно, мужчина в этот момент был пьян. Выяснилось, что ему снесло крышу из-за расставания с женой. Предварительно, в результате случившегося пострадавших нет.
Telegram / МВД 24