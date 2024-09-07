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7 сентября, 10:38

До Бастрыкина дошёл скандал с растлением подростков в злачном ночном клубе в Перми

СК РФ проверит ночной клуб в Перми, где спаивают и склоняют к интиму подростков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить появившиеся в Сети сообщения о ночном клубе в Перми, владельцы которого продают несовершеннолетним алкоголь и наркотики, после чего, пользуясь состоянием подростков, склоняли их к интимной близости. Об этом уведомила пресс-службе Следкома.

«В социальных сетях сообщается, что в городе Перми лица неславянской внешности открыли ночное заведение по улице Николая Островского, в котором организовали продажу алкогольной продукции и наркотических средств несовершеннолетним. Кроме того, пользуясь их беспомощным состоянием ввиду опьянения, фигуранты вступают с посетителями в интимную связь», — указано в публикации.

Разобраться в ситуации поручено главе регионального СУ СК Денису Головкину. Контролировать ход расследования будет центральный аппарат Следственного комитета и лично Бастрыкин.

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Ранее Life.ru рассказывал о скандальном инциденте в ночном клубе Астрахани, где организаторы устроили «голую вечеринку», пообещав победителю конкурса iPhone. Вакханалия была заснята на видео и распространилась по Сети, быстро вызвав резонанс в социальных сетях. Губернатор области назвал мероприятие позором. Вскоре организатору дали арест на пять суток, а 30 августа стало известно, что клуб закрылся.

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Shutterstock / FOTODOM / pod.shutterstock

Юрий Лысенко
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