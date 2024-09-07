До Бастрыкина дошёл скандал с растлением подростков в злачном ночном клубе в Перми

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить появившиеся в Сети сообщения о ночном клубе в Перми, владельцы которого продают несовершеннолетним алкоголь и наркотики, после чего, пользуясь состоянием подростков, склоняли их к интимной близости. Об этом уведомила пресс-службе Следкома.

«В социальных сетях сообщается, что в городе Перми лица неславянской внешности открыли ночное заведение по улице Николая Островского, в котором организовали продажу алкогольной продукции и наркотических средств несовершеннолетним. Кроме того, пользуясь их беспомощным состоянием ввиду опьянения, фигуранты вступают с посетителями в интимную связь», — указано в публикации.