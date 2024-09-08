Резиденты Comedy Club и бывшие игроки КВН почтили память Александра Маслякова

Российские комики выразили слова скорби в связи со смертью легендарного ведущего КВН Александра Маслякова. Свои соболезнования выразили Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Гарик Харламов и Павел Воля.

Юморист и бывший игрок КВН Михаил Галустян заявил, что вклад Маслякова в отечественный шоу-бизнес был колоссален. Он назвал телеведущего великим человеком и выразил соболезнования его родным и близким.

Большое количество выходцев из Вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции в российском телевидении, кино и шоу-бизнесе... Ушёл из жизни великий человек, легенда. Очень печальная новость. Соболезную родным и близким Михаил Галустян бывший игрок КВН

Юморист и актёр Сергей Светлаков назвал уход Маслякова большой утратой. Он добавил, что телеведущий был сильным и остроумным человеком, вокруг которого крутились игроки КВН, и сказал ему за это спасибо. А резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов выразили ему признательность за юные годы и неоценимый вклад в их карьеру.