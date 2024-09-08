Резиденты Comedy Club и бывшие игроки КВН почтили память Александра Маслякова
Александр Масляков. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Российские комики выразили слова скорби в связи со смертью легендарного ведущего КВН Александра Маслякова. Свои соболезнования выразили Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Гарик Харламов и Павел Воля.
Юморист и бывший игрок КВН Михаил Галустян заявил, что вклад Маслякова в отечественный шоу-бизнес был колоссален. Он назвал телеведущего великим человеком и выразил соболезнования его родным и близким.
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Юморист и актёр Сергей Светлаков назвал уход Маслякова большой утратой. Он добавил, что телеведущий был сильным и остроумным человеком, вокруг которого крутились игроки КВН, и сказал ему за это спасибо. А резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов выразили ему признательность за юные годы и неоценимый вклад в их карьеру.
«Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», — написал Светлаков.
Напомним, что сообщения о смерти Александра Маслякова-старшего появились сегодня вечером. Он умер в возрасте 82 лет. Этой весной стало известно, что он оставит пост ведущего КВН из-за рака лёгких. Именно этот недуг его и погубил. Трагичное известие в беседе с Life.ru уже прокомментировал и Дмитрий Нагиев. Он поразился, с каким мужеством угасал Масляков.