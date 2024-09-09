Медведев назвал сложным политический ландшафт в Москве
Проявленное москвичами доверие к «Единой России» в ходе Единого дня голосования-2024 вызывает лишь приятные эмоции, заявил председатель партии Дмитрий Медведев по окончании выборов. Краткую оценку электоральному процессу политик дал на видеоконференции с региональными отделениями фракции.
«В столице всегда очень сложный политический ландшафт, это традиционно для крупных городов. И вот такое доверие, которое продемонстрировали москвичи к представителям, кандидатам «Единой России», приятно безусловно», — признался зампред Совбеза.
Также экс-президент акцентировал внимание на новых формах голосования, которые показались ему удобными. Если сначала они вызывали массу сомнений, то теперь система работает как часы, уверен Медведев.
Напомним, что выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов прошли в 62 субъектах России с 6 по 8 сентября. Несмотря на многочисленные попытки Запада помешать работе избирательных участков и сорвать голосование путём DDoS-атак, голосование прошло штатно.