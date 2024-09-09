Медведев назвал сложным политический ландшафт в Москве

Проявленное москвичами доверие к «Единой России» в ходе Единого дня голосования-2024 вызывает лишь приятные эмоции, заявил председатель партии Дмитрий Медведев по окончании выборов. Краткую оценку электоральному процессу политик дал на видеоконференции с региональными отделениями фракции.

«В столице всегда очень сложный политический ландшафт, это традиционно для крупных городов. И вот такое доверие, которое продемонстрировали москвичи к представителям, кандидатам «Единой России», приятно безусловно», — признался зампред Совбеза.