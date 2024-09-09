Вскрылась «неадекватная» причина отзыва посла Украины из Грузии, в деле замешаны стиралки

Из Тбилиси в Киев отозвали временного поверенного в делах Украины Михаила Харишина из-за «неадекватной» закупки стиральных машин. Неожиданную причину раскрыл грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Конкретный представитель, <...> дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва», — объяснил премьер и заверил, что это не политическое решение.