Вскрылась «неадекватная» причина отзыва посла Украины из Грузии, в деле замешаны стиралки
Украина отозвала поверенного Харишина из Грузии за покупку стиральных машин
Бывший временный поверенный Украины в Грузии Михаил Харишин (слева). Фото © Посольство Украины в Грузии
Из Тбилиси в Киев отозвали временного поверенного в делах Украины Михаила Харишина из-за «неадекватной» закупки стиральных машин. Неожиданную причину раскрыл грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.
«Конкретный представитель, <...> дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва», — объяснил премьер и заверил, что это не политическое решение.
Напомним, решение об отзыве Михаила Харишина принял новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Последний назначен вместо Дмитрия Кулебы, который перестал быть главой МИД 5 сентября, попав под масштабную перезагрузку кабмина. Зеленский объяснил отставку дипломата нехваткой энергии.