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9 сентября, 10:50

Вскрылась «неадекватная» причина отзыва посла Украины из Грузии, в деле замешаны стиралки

Украина отозвала поверенного Харишина из Грузии за покупку стиральных машин

Бывший временный поверенный Украины в Грузии Михаил Харишин (слева). Фото © Посольство Украины в Грузии

Бывший временный поверенный Украины в Грузии Михаил Харишин (слева). Фото © Посольство Украины в Грузии

Из Тбилиси в Киев отозвали временного поверенного в делах Украины Михаила Харишина из-за «неадекватной» закупки стиральных машин. Неожиданную причину раскрыл грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Конкретный представитель, <...> дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва», — объяснил премьер и заверил, что это не политическое решение.

Напомним, решение об отзыве Михаила Харишина принял новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Последний назначен вместо Дмитрия Кулебы, который перестал быть главой МИД 5 сентября, попав под масштабную перезагрузку кабмина. Зеленский объяснил отставку дипломата нехваткой энергии.

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Андрей Бражников
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