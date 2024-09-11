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11 сентября, 09:13

Идут на равных: Американист счёл, что дебаты Трампа и Харрис закончились вничью

Американист Дудаков зафиксировал ничью по итогам дебатов Трампа и Харрис

Дональд Трамп и Камала Харрис провели первый раунд дебатов. Обложка © Gettyimages / Anadolu

Дональд Трамп и Камала Харрис провели первый раунд дебатов. Обложка © Gettyimages / Anadolu

Дебаты между кандидатами в президента США Дональдом Трампом и Камалой Харрис, прошедшие в ночь на 11 сентября, завершились вничью. Об этом заявил американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что никто из политиков не смог одержать уверенную победу, и на данный момент лидеры обеих партий идут на равных.

«Полтора часа Трамп и Харрис друг с другом бранились. Уверенной победы не было ни у одного кандидата. Хотя для Камалы Харрис это скорее хорошая новость, потому что все боялись, что она там будет снова ошибаться, оговариваться, что у неё будут какие-то болезненные ляпы. Но этого не случилось», — уверен политолог.

В то же время Трамп выступил так, как обычно выступает на дебатах, добавил эксперт в беседе с RT. По его словам, лидеру республиканцев не удалось обрушить избирательную кампанию действующего вице-президента. Однако её рейтинг всё равно идёт на понижение, поэтому Харрис сравнялась со своим оппонентом.

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Напомним, кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис провели первый раунд дебатов минувшей ночью. Так, действующий вице-президент обрушилась с критикой на лидера республиканцев, обвинив его в подрыве американской демократии. Трамп же утверждал, что Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах», если Харрис станет президентом. В соцсетях, к слову, обратили внимание на подлую уловку лидера демократов во время дебатов.

Борис Эльфанд
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