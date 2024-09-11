Идут на равных: Американист счёл, что дебаты Трампа и Харрис закончились вничью

Дебаты между кандидатами в президента США Дональдом Трампом и Камалой Харрис, прошедшие в ночь на 11 сентября, завершились вничью. Об этом заявил американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что никто из политиков не смог одержать уверенную победу, и на данный момент лидеры обеих партий идут на равных.

«Полтора часа Трамп и Харрис друг с другом бранились. Уверенной победы не было ни у одного кандидата. Хотя для Камалы Харрис это скорее хорошая новость, потому что все боялись, что она там будет снова ошибаться, оговариваться, что у неё будут какие-то болезненные ляпы. Но этого не случилось», — уверен политолог.