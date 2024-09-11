Володин назвал помогающие Киеву страны участниками конфликта

Запад своим участием в украинском конфликте вынудит Россию прибегнуть к жёсткому ответу. Таким мнением поделился 11 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, поставки дальнобойного вооружения, ракет и другой техники ВСУ вовлекают в войну США, Германию, Францию и другие страны.

«Всё это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», — написал он в телеграм-канале.