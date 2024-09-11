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11 сентября, 08:38

Володин назвал помогающие Киеву страны участниками конфликта

Спикер Госдумы Володин: Россия ответит на участие Запада в украинском конфликте

Запад своим участием в украинском конфликте вынудит Россию прибегнуть к жёсткому ответу. Таким мнением поделился 11 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, поставки дальнобойного вооружения, ракет и другой техники ВСУ вовлекают в войну США, Германию, Францию и другие страны.

«Всё это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан», — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам Западом оружия Киеву. Встреча может пройти 13 сентября. Тем временем ВСУ уже потеряли первый из поставленных Западом самолётов F-16. Также погиб пилот, подполковник Алексей Месь. Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что причиной потери воздушного судна стал огонь из ЗРК Patriot.

Обложка ©

Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Алексей Берковиц
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