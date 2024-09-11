«Хороним отца»: Поддержавшие Киев КВНщики не смогли пропустить прощание с Масляковым

Члены команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко и Евгений Никишин приехали на церемонию прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым. Артисты, выступающие против спецоперации и снимающиеся на Украине, как и многие другие честно признаются, что обязаны усопшему всем, что имеют.

«Мы пришли хоронить своего отца, практически. Человек, который дал на всё. И всем, что у нас есть, мы обязаны этому человеку. Нужно это понимать и сохранять всё, что он создал», — отметил Писаренко.