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11 сентября, 08:51

«Хороним отца»: Поддержавшие Киев КВНщики не смогли пропустить прощание с Масляковым

Члены «Уездного города» Писаренко и Никишин прибыли попрощаться с Масляковым

Члены команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко и Евгений Никишин приехали на церемонию прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым. Артисты, выступающие против спецоперации и снимающиеся на Украине, как и многие другие честно признаются, что обязаны усопшему всем, что имеют.

Сергей Писаренко — об Александре Маслякове. Видео © Life.ru

«Мы пришли хоронить своего отца, практически. Человек, который дал на всё. И всем, что у нас есть, мы обязаны этому человеку. Нужно это понимать и сохранять всё, что он создал», — отметил Писаренко.

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Напомним, Александра Маслякова не стало 8 сентября, легендарному ведущему КВН было 82 года. Причиной стал рак лёгких, артист долго боролся с недугом. Сегодня в Москве проходит церемония прощания с Масляковым, её уже посетили телеведущий Леонид Якубович и актёр, режиссёр Константин Райкин, дрессировщики братья Запашные и бывший хоккеист Владислав Третьяк. Тёплые слова со сцены также сказал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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