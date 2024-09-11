«Хороним отца»: Поддержавшие Киев КВНщики не смогли пропустить прощание с Масляковым
Члены «Уездного города» Писаренко и Никишин прибыли попрощаться с Масляковым
Члены команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко и Евгений Никишин приехали на церемонию прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым. Артисты, выступающие против спецоперации и снимающиеся на Украине, как и многие другие честно признаются, что обязаны усопшему всем, что имеют.
Сергей Писаренко — об Александре Маслякове. Видео © Life.ru
«Мы пришли хоронить своего отца, практически. Человек, который дал на всё. И всем, что у нас есть, мы обязаны этому человеку. Нужно это понимать и сохранять всё, что он создал», — отметил Писаренко.
Напомним, Александра Маслякова не стало 8 сентября, легендарному ведущему КВН было 82 года. Причиной стал рак лёгких, артист долго боролся с недугом. Сегодня в Москве проходит церемония прощания с Масляковым, её уже посетили телеведущий Леонид Якубович и актёр, режиссёр Константин Райкин, дрессировщики братья Запашные и бывший хоккеист Владислав Третьяк. Тёплые слова со сцены также сказал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной телеведущего.
Life.ru