Mash утверждает, что Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону СВО
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в Московском городском суде во время оглашения приговора. Обложка © EPA
Игорю (Гиркину) Стрелкову, который отбывает наказание в колонии в Кировской области, отказали в отправке в зону СВО. Об этом 11 сентября сообщил Mash со ссылкой на его супругу. Она рассказала, что экстремистская статья не подразумевает возможность «перевоспитания» на фронте.
Сам Гиркин в своём письме также посетовал на отказ отправить его на передовую.
«Я дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз - с мотивировкой «полковники нам не нужны», - даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось», — цитирует Гиркина телеграм-канал.
Напомним, Игоря Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Бывшему министру обороны ДНР предъявили обвинения в экстремизме. Его приговорили к четырём годам лишения свободы, а на днях стало известно, что Гиркин может выйти из колонии и отправиться в зону проведения СВО.