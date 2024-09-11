Mash утверждает, что Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону СВО

Игорю (Гиркину) Стрелкову, который отбывает наказание в колонии в Кировской области, отказали в отправке в зону СВО. Об этом 11 сентября сообщил Mash со ссылкой на его супругу. Она рассказала, что экстремистская статья не подразумевает возможность «перевоспитания» на фронте.

Сам Гиркин в своём письме также посетовал на отказ отправить его на передовую.