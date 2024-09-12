В Кремле пригрозили ответом на удары ВСУ западными ракетами вглубь РФ
Песков пообещал ответ на разрешение Киеву наносить удары вглубь России
Разрешение Киеву бить вглубь российской территории повышает степень вовлечённости стран Запада в конфликт на Украине. Это приведёт к соответствующей реакции со стороны Москвы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это существенно повышает степень вовлечённости стран коллективного Запада в конфликт и приведёт к ответу России», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Накануне газета The Guardian со ссылкой на источники писала, что Великобритания разрешит Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Кроме того, возможное разрешение на удары по российской территории обсудят президент США Джор Байден и британский премьер Кир Стармер в Вашингтоне 13 сентября. Беседы на эту тему уже состоялись и в Киеве. Сам американский лидер допустил снятие запрета на удары вглубь России.
ТАСС / Александр Щербак