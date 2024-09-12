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12 сентября, 13:07

«Вплоть до рукоприкладства»: Дравшийся со Сванидзе Шевченко назвал его главную мужскую черту

Максим Шевченко: Сванидзе всегда был готов отстаивать свои убеждения

Николай Сванидзе и Максим Шевченко. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, © Wikipedia

Николай Сванидзе и Максим Шевченко. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, © Wikipedia

Журналист Николай Сванидзе был готов отстаивать свои убеждения, вплоть до «рукоприкладства». Так в беседе с Life.ru охарактеризовал своего коллегу российский журналист, правозащитник, политический и общественный деятель Максим Шевченко.

«Я запомнил Николая Карловича храбрым человеком, готовым отстоять свои убеждения, вплоть до рукоприкладства. Это мужская черта, мужской характер. Также я запомнил его человеком, который всегда приходил на помощь даже к тем, с кем он не был согласен идеологически», — подчеркнул эксперт.

Шевченко добавил, что Сванидзе всегда подписывал письма в поддержку заключённых. По словам собеседника Life.ru, журналист также приходил в тюрьму на встречи, когда он и Шевченко ещё входили в состав Совета по правам человека (СПЧ).

Напомним, в январе 2018 года между Сванидзе и Шевченко произошла драка во время радиопередачи про Иосифа Сталина и его роль во Второй мировой войне. Дискуссия перешла в жаркий спор, а после дошла до оскорблений и рукоприкладства. История получила широкий общественный резонанс — на неё откликнулись даже в Кремле.

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Николай Сванидзе скончался в полночь 12 сентября, ему было 69 лет. По данным Life.ru, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Скорая помощь пыталась реанимировать Сванидзе целый час. В СПЧ отметили, что последние месяцы жизни журналист мужественно боролся с тяжёлым недугом.

Ольга Годуненко
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