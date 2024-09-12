«Вплоть до рукоприкладства»: Дравшийся со Сванидзе Шевченко назвал его главную мужскую черту

Журналист Николай Сванидзе был готов отстаивать свои убеждения, вплоть до «рукоприкладства». Так в беседе с Life.ru охарактеризовал своего коллегу российский журналист, правозащитник, политический и общественный деятель Максим Шевченко.

«Я запомнил Николая Карловича храбрым человеком, готовым отстоять свои убеждения, вплоть до рукоприкладства. Это мужская черта, мужской характер. Также я запомнил его человеком, который всегда приходил на помощь даже к тем, с кем он не был согласен идеологически», — подчеркнул эксперт.

Шевченко добавил, что Сванидзе всегда подписывал письма в поддержку заключённых. По словам собеседника Life.ru, журналист также приходил в тюрьму на встречи, когда он и Шевченко ещё входили в состав Совета по правам человека (СПЧ).