«Вплоть до рукоприкладства»: Дравшийся со Сванидзе Шевченко назвал его главную мужскую черту
Максим Шевченко: Сванидзе всегда был готов отстаивать свои убеждения
Николай Сванидзе и Максим Шевченко. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин, © Wikipedia
Журналист Николай Сванидзе был готов отстаивать свои убеждения, вплоть до «рукоприкладства». Так в беседе с Life.ru охарактеризовал своего коллегу российский журналист, правозащитник, политический и общественный деятель Максим Шевченко.
«Я запомнил Николая Карловича храбрым человеком, готовым отстоять свои убеждения, вплоть до рукоприкладства. Это мужская черта, мужской характер. Также я запомнил его человеком, который всегда приходил на помощь даже к тем, с кем он не был согласен идеологически», — подчеркнул эксперт.
Шевченко добавил, что Сванидзе всегда подписывал письма в поддержку заключённых. По словам собеседника Life.ru, журналист также приходил в тюрьму на встречи, когда он и Шевченко ещё входили в состав Совета по правам человека (СПЧ).
Напомним, в январе 2018 года между Сванидзе и Шевченко произошла драка во время радиопередачи про Иосифа Сталина и его роль во Второй мировой войне. Дискуссия перешла в жаркий спор, а после дошла до оскорблений и рукоприкладства. История получила широкий общественный резонанс — на неё откликнулись даже в Кремле.