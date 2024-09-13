Семья решила похоронить Николая Сванидзе без лишних глаз
Похороны журналиста Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате
Николай Сванидзе. Фото © ТАСС / Белкин Алексей
Известного российского журналиста и телеведущего Николая Сванидзе будут хоронить в закрытом формате, без лишних. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва в своём телеграм-канале.
«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала она.
Напомним, что Николай Сванидзе ушёл из жизни в полночь 12 сентября, ему было 69 лет. По информации Life.ru причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Врачи скорой помощи пытались реанимировать журналиста целый час. Член СПЧ Ева Меркачёва заявила, что Сванидзе никогда ничего не боялся и считал, что каждый человек в праве высказывать своё мнение.