Володин: НАТО находится в состоянии войны с Россией
НАТО является активным участником боевых действий на Украине, сообщил в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на заявления о планах западных стран разрешить удары высокоточным оружием вглубь территории РФ.
«Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструкторы, теперь — наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы», — уверен спикер нижней палаты парламента.
По его мнению, США, Германия, Великобритания и Франция, обсуждая удары дальнобойными ракетами по целям на глубине территории РФ, пытаются найти лазейку, чтобы разрешить себе шаги любой степени агрессии. Он считает высказывания о неких раздумьях обычной «попыткой закамуфлировать и скрыть своё непосредственное участие в военных действиях».
Напомним, что в западной прессе некоторое время назад начали поднимать тему о том, что ВСУ могут получить разрешение на удары вглубь России, о чём радостно сообщал глава офиса Зеленского Ермак, надеясь, что НАТО снимет все свои ограничения. В свою очередь Владимир Путин заявил, что такое решение будет иметь серьёзные последствия, которые приведут к изменению самой сути спецоперации. СМИ считают, что окончательное решение Запад примет на Генассамблее ООН.
ТАСС / Григоров Гавриил