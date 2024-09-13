Володин: НАТО находится в состоянии войны с Россией

НАТО является активным участником боевых действий на Украине, сообщил в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на заявления о планах западных стран разрешить удары высокоточным оружием вглубь территории РФ.

«Под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО. Раньше это были советники и инструкторы, теперь — наёмники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы», — уверен спикер нижней палаты парламента.