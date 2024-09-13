Россиянам раскрыли, когда закончится «сентябрьское лето»

Осень пока не спешит вступать в свои права в России, и жара во многих регионах стоит вполне себе летняя. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, высокие температуры воздуха будут сохраняться в течение как минимум 10 дней, а похолодает только в конце сентября.