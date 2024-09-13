Россиянам раскрыли, когда закончится «сентябрьское лето»
Синоптик Тишковец: Лето в России продержится ещё около 10 суток
Лето в Москве. Обложка © Life.ru
Осень пока не спешит вступать в свои права в России, и жара во многих регионах стоит вполне себе летняя. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, высокие температуры воздуха будут сохраняться в течение как минимум 10 дней, а похолодает только в конце сентября.
«Лето продержится ещё как минимум 10 суток и уступит свои позиции осени лишь в заключительной пентаде сентября. Ложкой дёгтя в бочке летнего мёда станут слабые и средние магнитные бури», — цитирует его 360.ru.
Напомним, что солнечный шторм разразился днём 12 сентября и к вечеру достиг силы G3 (сильная буря), однако к ночи его интенсивность снизилась. В настоящее время уровень шторма не достигает даже G1 (слабая буря), но магнитосфера Земли всё еще остаётся в состоянии возмущения. Из-за этого в ряде регионов России можно было наблюдать северное сияние.
Напомним, что 13 сентября в Москве зафиксировали самую жаркую температуру воздуха за последние 75 лет. Отметка поднялась до 26,2 градуса. Вчера, 12 сентября, в ряде городов России тоже обновились рекорды суточной температуры воздуха. В Санкт-Петербурге столбик термометра поднялся до 25,6 градуса, а в Великом Новгороде — до 24,8 градуса.