Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной
Роман Рязанцев. Фото © serpuhov.ru
Свидетельские показания подтверждают вину замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова. Они проходят по делу об аварии на теплотрассе в Подольске прошлой зимой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
На суде виновность названых лиц подтвердилась по результатам осмотра места ЧП, допроса свидетелей и потерпевших, соответствующие протоколы представил судье следователь.
Напомним, 4 января в подмосковном Подольске произошла авария на теплотрассе, оставившая в морозы без отопления свыше 20 тысяч человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 9 января силовики задержали трёх человек, в том числе замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева. А котельную, с которой началась авария, передали в управление области. При этом Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ), на территории которого находится котельная, будет национализирован.