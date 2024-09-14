Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной

Свидетельские показания подтверждают вину замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова. Они проходят по делу об аварии на теплотрассе в Подольске прошлой зимой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.