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Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной

14 сентября, 08:46
Роман Рязанцев. Фото © serpuhov.ru

Роман Рязанцев. Фото © serpuhov.ru

Свидетельские показания подтверждают вину замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова. Они проходят по делу об аварии на теплотрассе в Подольске прошлой зимой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

На суде виновность названых лиц подтвердилась по результатам осмотра места ЧП, допроса свидетелей и потерпевших, соответствующие протоколы представил судье следователь.

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По чьей вине мёрзли жители Подольска и других городов Подмосковья

Напомним, 4 января в подмосковном Подольске произошла авария на теплотрассе, оставившая в морозы без отопления свыше 20 тысяч человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 9 января силовики задержали трёх человек, в том числе замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева. А котельную, с которой началась авария, передали в управление области. При этом Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ), на территории которого находится котельная, будет национализирован.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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