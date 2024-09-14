Подполье сообщило о подготовке Киевом полумиллионной «армии вторжения» в Черноморье
Подпольщик Лебедев: ВСУ готовят 500 тысяч бойцов для вторжения в Черноморье
Российским военным нельзя расслабляться из-за побед на курском приграничье. Стоит уже сейчас готовиться к новой попытке вторжения ВСУ, возможная цель Киева – Черноморское побережье. Таким мнением поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «Царьградом».
«Сейчас мобилизовывают порядка 700-900 тысяч. Минимум 500 тысяч штыков к весне будут, не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным. Вот это и будет «армия вторжения». Зимой мы не пойдём, а значит, у них есть время. Главное, дотянуть до зимы», — рассказал Лебедев.
По его оценке пока ВСУ не будут вытеснены из Курской области, российским войскам не удастся начать наступление на Одессу или Винницу. Поэтому подпольщик призывает как можно скорее вытолкнуть украинских боевиков из региона.
«Пока Одесса у противника, наше Черноморское побережье под террористической атакой. Договориться ведь не получится, это все взрослые понимают. У них нужно отобрать опасные игрушки», — заключил представитель сопротивления.
Кроме того, Лебедев категорически не согласен с утверждениями аналитиков о том, что украинские боевики не достигли всех целей вторжения в Курскую область. Он считает, что сам заход на эти земли можно назвать достижением для ВСУ, поскольку сам факт вылазки сработал на западного обывателя.
Отметим, что за время кровопролитной авантюры в Курской области ВСУ потеряли более 13 тысяч военных, а также 110 танков, 44 БМП, 87 БТР, 703 боевые бронированные машины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США. С каждым днём операция в Курской области даётся украинцам всё сложнее. Некоторые бойцы ВСУ уже начали сомневаться в целесообразности вторжения. Тем временем российские военные продолжают продвигаться вперёд, освобождая один за одним свои земли от противника. Кроме того, ведётся активный штурм Покровска, который является главным логистическим центром Киева.
Telegram / V_Zelenskiy_official