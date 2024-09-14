Подполье сообщило о подготовке Киевом полумиллионной «армии вторжения» в Черноморье

Российским военным нельзя расслабляться из-за побед на курском приграничье. Стоит уже сейчас готовиться к новой попытке вторжения ВСУ, возможная цель Киева – Черноморское побережье. Таким мнением поделился координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «Царьградом».

«Сейчас мобилизовывают порядка 700-900 тысяч. Минимум 500 тысяч штыков к весне будут, не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным. Вот это и будет «армия вторжения». Зимой мы не пойдём, а значит, у них есть время. Главное, дотянуть до зимы», — рассказал Лебедев.

По его оценке пока ВСУ не будут вытеснены из Курской области, российским войскам не удастся начать наступление на Одессу или Винницу. Поэтому подпольщик призывает как можно скорее вытолкнуть украинских боевиков из региона.

«Пока Одесса у противника, наше Черноморское побережье под террористической атакой. Договориться ведь не получится, это все взрослые понимают. У них нужно отобрать опасные игрушки», — заключил представитель сопротивления.