Конгрессвумен Грин: Хотевший убить Трампа снимался в ролике в поддержку «Азова»*

Собиравший устроить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Райан Уэсли Рут ранее снялся в видеоролике в поддержку «Азова»*. На это обратила внимание конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.

«Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину», – сообщила Грин.

В подтверждение она приложила к публикации скриншот из видеоролика, опубликованного на сайте организации. На кадре вероятнее всего запечатлен Рут. Политик напомнила, что американское общество до сих пор знает мало об исполнителе первого покушения — Томасе Круксе. По её словам, конгресс должен «потребовать ответов».