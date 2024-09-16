Конгрессвумен Грин: Хотевший убить Трампа снимался в ролике в поддержку «Азова»*
Собиравший устроить покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Райан Уэсли Рут ранее снялся в видеоролике в поддержку «Азова»*. На это обратила внимание конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.
«Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину», – сообщила Грин.
В подтверждение она приложила к публикации скриншот из видеоролика, опубликованного на сайте организации. На кадре вероятнее всего запечатлен Рут. Политик напомнила, что американское общество до сих пор знает мало об исполнителе первого покушения — Томасе Круксе. По её словам, конгресс должен «потребовать ответов».
Кандидат в президенты США едва не стал жертвой очередного недоброжелателя 15 сентября. Вооружённый автоматом киллер подкараулил республиканца на территории гольф-клуба, но был вовремя замечен охраной Трампа и задержан. Выяснилось, что злоумышленником оказался проукраинский фанатик Райан Раут, который активно помогал ВСУ и даже посещал Киев. Правда, его «волонтёрские» усилия не были оценены по достоинству.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.
Shutterstock / FOTODOM / lev radin