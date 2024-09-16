Life.ru узнал детали «смертельного квеста», в который мог играть напавший на школу в Челябинске
В Челябинске знали о новой «игре», участником которой мог быть напавший на школу
Челябинские школы были информированы о появлении новой суицидальной игры, участником которой, предварительно, был 13-летний Роман. С педагогами проводили беседы и рассказывали о новой опасной игре, распространявшейся через мессенджеры. Силовики обнаружили её в июле этого года в ходе мониторинга и проводили проверки, предупреждая руководства учебных заведений. "Новинка" была аналогом одной ранее запрещенной в России игры, унесшей жизни множества детей.
Как выяснил SHOT, в игру можно было попасть, записав себя на видео с объяснением своих мотивов. Это заменяло модерацию. После этого школьники получали задания и полный доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрыва, вандализма и нападений. Один из школьников рассказал SHOT, что сегодня во время нападения Роман был в чёрной маске.
Напомним, за нападение на одноклассников в челябинской школе задержан 13-летний подросток. Известно, что ученик коррекционного учреждения смог пронести через охрану молоток в рюкзаке. Подросток достал своё оружие около 9 утра по местному времени. На входе были металлорамки, но они не сработали на инструмент. Выяснилось, что нападавший мог быть участником «смертельного квеста». Одну из пострадавших девочек госпитализировали, и это попало на видео Life.ru.
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