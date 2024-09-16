Life.ru узнал детали «смертельного квеста», в который мог играть напавший на школу в Челябинске

Челябинские школы были информированы о появлении новой суицидальной игры, участником которой, предварительно, был 13-летний Роман. С педагогами проводили беседы и рассказывали о новой опасной игре, распространявшейся через мессенджеры. Силовики обнаружили её в июле этого года в ходе мониторинга и проводили проверки, предупреждая руководства учебных заведений. "Новинка" была аналогом одной ранее запрещенной в России игры, унесшей жизни множества детей.

Как выяснил SHOT, в игру можно было попасть, записав себя на видео с объяснением своих мотивов. Это заменяло модерацию. После этого школьники получали задания и полный доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрыва, вандализма и нападений. Один из школьников рассказал SHOT, что сегодня во время нападения Роман был в чёрной маске.