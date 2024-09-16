Минздрав: Состояние пострадавших при нападении в школе Челябинска стабильно
Обстановка на месте нападения в Челябинске. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области
Пострадавшие при нападении подростка с молотком в школе Челябинска находятся в стабильном состоянии. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Среди них — две девочки и мальчик 13-ти лет и преподаватель.
«Четверо пострадавших <...> после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. На данный момент их состояние стабильно, медики продолжают оказывать всю необходимую помощь», — сообщили в министерстве.
Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком напал на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он спокойно принёс молоток в рюкзаке и побежал в сторону подростков, начав хаотично наносить удары. Известно, что пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянии — у неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали.