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16 сентября, 08:12

Минздрав: Состояние пострадавших при нападении в школе Челябинска стабильно

Обстановка на месте нападения в Челябинске. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области

Обстановка на месте нападения в Челябинске. Обложка © Telegram / Прокуратура Челябинской области

Пострадавшие при нападении подростка с молотком в школе Челябинска находятся в стабильном состоянии. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Среди них — две девочки и мальчик 13-ти лет и преподаватель.

«Четверо пострадавших <...> после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. На данный момент их состояние стабильно, медики продолжают оказывать всю необходимую помощь», — сообщили в министерстве.

После нападения в Челябинске возбуждены дела о халатности и организации убийства
После нападения в Челябинске возбуждены дела о халатности и организации убийства

Напомним, утром 16 сентября в Челябинске подросток с молотком напал на одноклассников во время урока в коррекционной школе. Он спокойно принёс молоток в рюкзаке и побежал в сторону подростков, начав хаотично наносить удары. Известно, что пострадали трое детей и учительница. Одна девочка в больнице в тяжёлом состоянииу неё проломлен череп. 13-летнего нападавшего задержали.

Николай Рюмин
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