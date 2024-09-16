Неизвестный пытался пройти в школу в Челябинске, на которую напал подросток
На территорию школы в Челябинске, где вооружённый молотком школьник напал на преподавательницу и учеников, попытался проникнуть мужчина. После того как правоохранители запретили неизвестному пройти на оцепленную территорию, тот оказал сопротивление. Об этом сообщает телеграм-канал 74.RU.
Работа полиции на месте нападения на школу в Челябинске. Видео © Telegram / 74.RU | Новости Челябинска
На видеоролике видно, что неизвестный мужчина совершил попытку проникнуть на территорию коррекционной школы, несмотря на запрет правоохранителей. Сотрудники скрутили мужчину, однако он продолжил говорить, что у него есть удостоверение, разрешающее пройти в учреждение. Как сообщается, он сорвал погоны с формы одного из блюстителей закона. В итоге его задержали, точные мотивы его неизвестны.
Напомним, 13-летний подросток задержан за нападение на одноклассников в коррекционной школе в Челябинске. Известно, что ученику учреждения удалось пронести через пункт охраны молоток в рюкзаке. Подросток достал инструмент около 9 утра по местному времени. На входе были металлорамки, но они не среагировали на инструмент. Нападавшего отправили в психдиспансер. Пострадали пять человек, некоторым проводят операции.
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