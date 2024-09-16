Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 10:02

Неизвестный пытался пройти в школу в Челябинске, на которую напал подросток

На территорию школы в Челябинске, где вооружённый молотком школьник напал на преподавательницу и учеников, попытался проникнуть мужчина. После того как правоохранители запретили неизвестному пройти на оцепленную территорию, тот оказал сопротивление. Об этом сообщает телеграм-канал 74.RU.

Работа полиции на месте нападения на школу в Челябинске. Видео © Telegram / 74.RU | Новости Челябинска

На видеоролике видно, что неизвестный мужчина совершил попытку проникнуть на территорию коррекционной школы, несмотря на запрет правоохранителей. Сотрудники скрутили мужчину, однако он продолжил говорить, что у него есть удостоверение, разрешающее пройти в учреждение. Как сообщается, он сорвал погоны с формы одного из блюстителей закона. В итоге его задержали, точные мотивы его неизвестны.

Подросток, напавший на школу в Челябинске, активно искал друзей в Сети
Подросток, напавший на школу в Челябинске, активно искал друзей в Сети

Напомним, 13-летний подросток задержан за нападение на одноклассников в коррекционной школе в Челябинске. Известно, что ученику учреждения удалось пронести через пункт охраны молоток в рюкзаке. Подросток достал инструмент около 9 утра по местному времени. На входе были металлорамки, но они не среагировали на инструмент. Нападавшего отправили в психдиспансер. Пострадали пять человек, некоторым проводят операции.

Обложка ©

Telegram / 74.RU | Новости Челябинска

Мария Любицкая
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров