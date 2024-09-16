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16 сентября, 12:42

Француз Винатье* признал вину в нарушении правил деятельности иноагента

Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Лоран Винатье*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Гражданин Франции Лоран Винатье* признал вину в нарушении правил деятельности иностранного агента. Суд рассматривает его дело в особом порядке — на этом ранее настаивали защита и сам обвиняемый. Особый порядок предполагает, что наказание не может превышать две трети максимального срока.

«Я признаю вину в полном объёме», — сказал Винатье* в суде после зачитывания обвинения гособвинителем.

Статья, по которой проходит француз, подразумевает максимальный срок в пять лет лишения свободы.

Напомним, Лорана Винатье* задержали и поместили в СИЗО 7 июня. Суд выдвинул ему обвинение в сборе в России информации военно-технического характера, которую могли использовать зарубежные спецслужбы. Кроме того, он не предоставлял необходимые для внесения в реестр иностранных агентов. Ранее суд постановил оставить Винатье* под стражей до 21 февраля 2025 года.

Задержанный в Москве француз сознался в сборе военных сведений
Задержанный в Москве француз сознался в сборе военных сведений

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Демьянова
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