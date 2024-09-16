Француз Винатье* признал вину в нарушении правил деятельности иноагента

Гражданин Франции Лоран Винатье* признал вину в нарушении правил деятельности иностранного агента. Суд рассматривает его дело в особом порядке — на этом ранее настаивали защита и сам обвиняемый. Особый порядок предполагает, что наказание не может превышать две трети максимального срока.