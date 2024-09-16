В Курской области эвакуируют жителей Рыльского и Хомутовского районов
Жителей населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов в Курской области, которые располагаются в 15 километрах от границы с Украиной, эвакуируют в целях безопасности. Решение было принято на основании оперативной информации региональным оперативным штабом. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
«Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей», — говорится в сообщении.
Контроль за процессом вывоза местных жителей буду осуществлять силовые структуры, а также местная администрация и дружинники курского центра «Патриот».
Напомним, 10 сентября ВС России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Противник несёт большие потери. В свои дома уже вернулось около три тысячи местных жителей. О недавнем присутствии ВСУ в этом районе напоминают лишь остовы разбитой украинской техники.
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