В Курской области эвакуируют жителей Рыльского и Хомутовского районов

Жителей населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов в Курской области, которые располагаются в 15 километрах от границы с Украиной, эвакуируют в целях безопасности. Решение было принято на основании оперативной информации региональным оперативным штабом. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.