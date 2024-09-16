«Взрывной пиар»: Политолог рассказал о неожиданной пользе покушений на Дональда Трампа

Все покушения, которые не заканчиваются некрологом, безусловно, приближают Трампа к победе. Покушения на Трампа поднимают его популярность, потому что он оказывается в центре событий, вокруг него кипит взрывной пиар, потому что избиратель думает, что, если на Трампа покушаются для того, чтобы он не дошёл до выборов – значит, он стоящий человек