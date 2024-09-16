«Взрывной пиар»: Политолог рассказал о неожиданной пользе покушений на Дональда Трампа
Политолог Манойло: Каждое покушение приближает Трампа к победе на выборах
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Каждое неудачное покушение на кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа приближает его к победе на ноябрьских выборах. Вокруг него складывается образ человека, который идёт к власти, чтобы навести порядок среди коррумпированных оккупантов Вашингтона. Об этом Life.ru рассказал политолог, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.
Все покушения, которые не заканчиваются некрологом, безусловно, приближают Трампа к победе. Покушения на Трампа поднимают его популярность, потому что он оказывается в центре событий, вокруг него кипит взрывной пиар, потому что избиратель думает, что, если на Трампа покушаются для того, чтобы он не дошёл до выборов – значит, он стоящий человек
И ведь после каждого покушения Трамп «выглядит как герой»: шутит, демонстрирует самообладание и смеётся над угрозой собственной жизни.
Напомним, что недавно кандидат в президенты США Дональд Трамп чуть не угодил в могилу из-за второго покушения за последние полгода. Киллер с винтовкой поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось обезвредить злоумышленника. Его задержали. Вскоре выяснилось, что потенциальным убийцей Трампа оказался прокиевский фанатик Райан Раут. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа.