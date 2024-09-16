Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 17:11

Выросло число раненых в результате утреннего обстрела Белгорода и района

Гладков: Число раненых при атаке Белгорода и Белгородского района выросло до 10

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ выросло до 10. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в посёлке Дубовое ранение получил четырёхлетний мальчик.

Устранение последствий утреннего обстрела ВСУ в Белгороде. Видео © Telegram / Валентин Демидов (мэр Белгорода)

«Спустя некоторое время после обстрела мальчик почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь. Ребёнку с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и гематомой мягких тканей головы бригада скорой на месте оказала всю необходимую помощь», — написал Гладков в телеграм-канале.

Также в белгородскую больницу №2 обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки. По словам губернатора, её отпустили домой после оказания помощи. Всего в результате украинской атаки в Белгороде повреждено 96 квартир в 40 домах, 11 частных домовладений, 66 автомобилей. Ещё 33 квартиры в четырёх домах и 48 автомобилей повреждены в Белгородском районе.

Одной из пострадавших при обстреле Белгороде грозит ампутация, за её жизнь борются врачи
Одной из пострадавших при обстреле Белгороде грозит ампутация, за её жизнь борются врачи

Напомним, утром 16 сентября киевский режим нанёс очередной удар по Белгороду. Повреждения в спальном районе попали на видео. Момент прилёта на паркинг с автомобилями также попал на запись с камеры на фасаде дома. Изначально было известно о восьми пострадавших.

Обложка ©

Последствия обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / Валентин Демидов (мэр Белгорода)

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров