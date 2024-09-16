Выросло число раненых в результате утреннего обстрела Белгорода и района
Гладков: Число раненых при атаке Белгорода и Белгородского района выросло до 10
Число пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ выросло до 10. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в посёлке Дубовое ранение получил четырёхлетний мальчик.
Устранение последствий утреннего обстрела ВСУ в Белгороде. Видео © Telegram / Валентин Демидов (мэр Белгорода)
«Спустя некоторое время после обстрела мальчик почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь. Ребёнку с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и гематомой мягких тканей головы бригада скорой на месте оказала всю необходимую помощь», — написал Гладков в телеграм-канале.
Также в белгородскую больницу №2 обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки. По словам губернатора, её отпустили домой после оказания помощи. Всего в результате украинской атаки в Белгороде повреждено 96 квартир в 40 домах, 11 частных домовладений, 66 автомобилей. Ещё 33 квартиры в четырёх домах и 48 автомобилей повреждены в Белгородском районе.
Напомним, утром 16 сентября киевский режим нанёс очередной удар по Белгороду. Повреждения в спальном районе попали на видео. Момент прилёта на паркинг с автомобилями также попал на запись с камеры на фасаде дома. Изначально было известно о восьми пострадавших.
Последствия обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / Валентин Демидов (мэр Белгорода)