Выросло число раненых в результате утреннего обстрела Белгорода и района

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ выросло до 10. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в посёлке Дубовое ранение получил четырёхлетний мальчик.

«Спустя некоторое время после обстрела мальчик почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь. Ребёнку с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и гематомой мягких тканей головы бригада скорой на месте оказала всю необходимую помощь», — написал Гладков в телеграм-канале.

Также в белгородскую больницу №2 обратилась женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки. По словам губернатора, её отпустили домой после оказания помощи. Всего в результате украинской атаки в Белгороде повреждено 96 квартир в 40 домах, 11 частных домовладений, 66 автомобилей. Ещё 33 квартиры в четырёх домах и 48 автомобилей повреждены в Белгородском районе.