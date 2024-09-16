«Люди пытаются здесь жить»: Австралийский журналист назвал терактом НАТО утренний обстрел Белгорода
Австралийский журналист назвал терактом НАТО утренний обстрел Белгорода
Журналист Джони Х. на фоне последствий утренних прилётов в Белгороде. Обложка © YouTube / CafeRevolution
Австралийский журналист и автор ютуб-канала CafeRevolution Джони X. назвал «террористической кампанией НАТО» утренний обстрел Белгорода со стороны ВСУ. Репортёр отметил, что испытывает злость, так как поставленными Западом ракетами бьют по мирным людям.
«Это терроризм, другого слова нет! <...> Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда, — это западные ракеты, которые мы поставляем. Мы, говорю я, потому что я с Запада. Мы поставляем, а страдают мирные жители», — сказал журналист, ставший свидетелем атаки.
Джони Х. находится в зоне спецоперации (СВО) уже более года. Долгое время австралиец жил в Донецке, несколько раз бывал в Белгороде — его Джони называет своим любимым городом в России.
Напомним, утром 16 сентября киевский режим нанёс очередной удар по Белгороду. Повреждения в спальном районе попали на видео. Момент прилёта на паркинг с автомобилями также попал на запись с камеры на фасаде дома. Согласно последним данным, в результате утреннего обстрела Белгорода и Белгородского района ранены 10 человек.