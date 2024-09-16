«Люди пытаются здесь жить»: Австралийский журналист назвал терактом НАТО утренний обстрел Белгорода

«Это терроризм, другого слова нет! <...> Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда, — это западные ракеты, которые мы поставляем. Мы, говорю я, потому что я с Запада. Мы поставляем, а страдают мирные жители», — сказал журналист, ставший свидетелем атаки.