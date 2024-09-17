«Идеальная замена Европы»: Туристка из России посоветовала посетить столицу Аргентины

В прошлом году более 3700 россиян получили вид на жительство в Аргентине. Это стало рекордом, и о том, чем далёкая латиноамериканская республика привлекает большой поток наших соотечественников, безопасности на её улицах «Ленте.ру» рассказала россиянка Наталья Ромашина.

Россияне могут приехать в страну без визы и находиться там 90 дней. Проблемы у туристов могут возникнуть при обмене валюты, в стране около 15 курсов аргентинского песо и приезжать в Аргентину желательно с долларами, так как их легче обменять. Трудности может доставить выбор гостиницы.

«Когда я летела туда в первый раз, я была в шоке, почему у стольких отелей рейтинг от 2,7 до 3,5. А потом узнала, что персонал в них чаще всего ведёт себя не очень вежливо, иногда там даже воруют», — рассказала Ромашина.

Снять жилье можно в среднем за шесть тысяч рублей на двух человек, а вот рассчитывать на комфортное такси не стоит. По словам туристки, хорошими районами для жизни в Буэнос-Айресе считаются Реколета, Палермо, Монсеррат и Ретиро. Причём сама столица, по словам женщины, — «латиноамериканский Париж» и замена европейских городов для тех, у кого нет шенгена.



Туристам советуют присмотреться к хостериям — маленьким гостиницам на 8-12 номеров. Зачастую они уютнее и чище больших отелей. Средняя цена за ночь на двоих человек составляет 6000 рублей.

Несмотря на то, что Буэнос-Айрес считают одним из безопасных городов Латинской Америки, там часто происходят мелкие кражи. При этом, полиция поисками воров не занимается. Местные жители считают нормальным менять телефон каждые полгода-год. Туристам же советуют оставлять брендовые вещи дома, чтобы приятная прогулка по городу не омрачилась пропажей дорогой сумочки или кольца с бриллиантом.