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17 сентября, 08:22

«Идеальная замена Европы»: Туристка из России посоветовала посетить столицу Аргентины

Россиянка Наталья назвала Буэнос-Айрес «латиноамериканским Парижем»

Буэнос-Айрес. Обложка © Shutterstock / Studio New-Art

Буэнос-Айрес. Обложка © Shutterstock / Studio New-Art

В прошлом году более 3700 россиян получили вид на жительство в Аргентине. Это стало рекордом, и о том, чем далёкая латиноамериканская республика привлекает большой поток наших соотечественников, безопасности на её улицах «Ленте.ру» рассказала россиянка Наталья Ромашина.

Россияне могут приехать в страну без визы и находиться там 90 дней. Проблемы у туристов могут возникнуть при обмене валюты, в стране около 15 курсов аргентинского песо и приезжать в Аргентину желательно с долларами, так как их легче обменять. Трудности может доставить выбор гостиницы.

«Когда я летела туда в первый раз, я была в шоке, почему у стольких отелей рейтинг от 2,7 до 3,5. А потом узнала, что персонал в них чаще всего ведёт себя не очень вежливо, иногда там даже воруют», — рассказала Ромашина.

Снять жилье можно в среднем за шесть тысяч рублей на двух человек, а вот рассчитывать на комфортное такси не стоит. По словам туристки, хорошими районами для жизни в Буэнос-Айресе считаются Реколета, Палермо, Монсеррат и Ретиро. Причём сама столица, по словам женщины, — «латиноамериканский Париж» и замена европейских городов для тех, у кого нет шенгена.


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Туристам советуют присмотреться к хостериям — маленьким гостиницам на 8-12 номеров. Зачастую они уютнее и чище больших отелей. Средняя цена за ночь на двоих человек составляет 6000 рублей.

Несмотря на то, что Буэнос-Айрес считают одним из безопасных городов Латинской Америки, там часто происходят мелкие кражи. При этом, полиция поисками воров не занимается. Местные жители считают нормальным менять телефон каждые полгода-год. Туристам же советуют оставлять брендовые вещи дома, чтобы приятная прогулка по городу не омрачилась пропажей дорогой сумочки или кольца с бриллиантом.

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Великолепие Аргентины заключается в красоте местной природы. Выехав из Буэнос-Айреса, можно любоваться водопадами, увидеть крокодилов в естественной среде обитания и сфотографироваться на фоне кактусов высотой в три человеческих роста. Добраться до этой интересной страны не просто — прямых рейсов из России нет. Лететь придется с пересадками в Турции, Эфиопии или Катаре.

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В отличии от Аргентины, где у туриста могут просто украсть пару вещей, в ряде стран могут произойти серьезные трагедии. Life.ru рассказали, в каких странах происходят частые землетрясения и где преступность достигла своего апогея. А чтобы не остаться без денег во время путешествий, стоит изучать правила страхования и не полагаться исключительно на слова менеджеров турагентств.

Полина Никифорова
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