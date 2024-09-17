Уличённый в хищениях директор парка «Патриот» выходит из СИЗО, его поместили под домашний арест

Директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову изменили меру пресечения, из СИЗО его отправили под домашний арест. Данное решение вынес 235-й гарнизонный военный суд, сообщает РИА «Новости».

«Изменить Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — огласил решение судья Андрей Толкаченко.

Ахмедов будет находиться дома с рядом ограничений. Слушание проводилось в закрытом формате по просьбе стороны защиты. Это объяснили оглашением нюансов о здоровье подсудимого.