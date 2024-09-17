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17 сентября, 12:23

Уличённый в хищениях директор парка «Патриот» выходит из СИЗО, его поместили под домашний арест

Директора парка «Патриот» Ахмедова отправили под домашний арест

Вячеслав Ахмедов. Обложка © parkpatriot.ru

Вячеслав Ахмедов. Обложка © parkpatriot.ru

Директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову изменили меру пресечения, из СИЗО его отправили под домашний арест. Данное решение вынес 235-й гарнизонный военный суд, сообщает РИА «Новости».

«Изменить Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — огласил решение судья Андрей Толкаченко.

Ахмедов будет находиться дома с рядом ограничений. Слушание проводилось в закрытом формате по просьбе стороны защиты. Это объяснили оглашением нюансов о здоровье подсудимого.

Директор парка "Патриот" Ахмедов обжаловал арест по делу о хищении
Директор парка "Патриот" Ахмедов обжаловал арест по делу о хищении

Напомним, директора парка «Патриот» Ахмедова и замглавы ГУ иновационного развития Минобороны Владимира Шестерова арестовали 5 августа. Они фигурируют в деле о хищении средств, выделенных на работу парка «Патриот». Им инкриминируют «Мошенничество». Чиновникам светил до десяти лет заключения. По данным СМИ, сумма ущерба составляет более 40 миллионов рублей. Ахмедов отказался признавать вину в хищении средств. Его отправили в СИЗО, там он должен был находиться до 21 сентября.

Николай Рюмин
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