Проукраинский фанатик, который хотел убить Трампа, неоднократно обращался к Зеленскому
ТАСС: Подозреваемый в покушении на Трампа неоднократно обращался к Зеленскому
Райан Уэсли Рут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh
Американец Райан Рут, который планировал убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа, приезжал на Украину уже после начала спецоперации (СВО), а в соцсетях неоднократно обращался к Владимиру Зеленскому.
Судя по соцсетям фанатика, он приезжал в Киев в апреле 2022 года. Тогда же Рут в соцсетях опубликовал письмо, в котором предложил Зеленскому организовать специальный палаточный городок. По задумке американца, в нём должны были разместить всех иностранцев, которые поддерживают киевскую власть. Кроме того, Рут призывал Зеленского вербовать военнослужащих из США — причём он даже публиковал конкретную схему действий.
«Забудьте о бесполётной зоне — попросите Конгресс отправить всех американских военных в оплачиваемый отпуск, чтобы они могли воевать как гражданские лица на Украине. Скажите Конгрессу, что вы заплатите за всё оружие — дроны, ракеты, самолёты», — писал тогда американец.
Напомним, что 15 сентября Дональд Трамп чуть не угодил в могилу из-за второго покушения за последние полгода. Проукраинский фанатик Райан Рут поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось обезвредить злоумышленника. Его задержали. Против злоумышленника выдвинуты обвинения, ему грозит до 20 лет тюрьмы.