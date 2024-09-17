Проукраинский фанатик, который хотел убить Трампа, неоднократно обращался к Зеленскому

Американец Райан Рут, который планировал убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа, приезжал на Украину уже после начала спецоперации (СВО), а в соцсетях неоднократно обращался к Владимиру Зеленскому.

Судя по соцсетям фанатика, он приезжал в Киев в апреле 2022 года. Тогда же Рут в соцсетях опубликовал письмо, в котором предложил Зеленскому организовать специальный палаточный городок. По задумке американца, в нём должны были разместить всех иностранцев, которые поддерживают киевскую власть. Кроме того, Рут призывал Зеленского вербовать военнослужащих из США — причём он даже публиковал конкретную схему действий.