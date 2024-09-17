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17 сентября, 13:07

Проукраинский фанатик, который хотел убить Трампа, неоднократно обращался к Зеленскому

ТАСС: Подозреваемый в покушении на Трампа неоднократно обращался к Зеленскому

Райан Уэсли Рут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh

Райан Уэсли Рут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh

Американец Райан Рут, который планировал убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа, приезжал на Украину уже после начала спецоперации (СВО), а в соцсетях неоднократно обращался к Владимиру Зеленскому.

Судя по соцсетям фанатика, он приезжал в Киев в апреле 2022 года. Тогда же Рут в соцсетях опубликовал письмо, в котором предложил Зеленскому организовать специальный палаточный городок. По задумке американца, в нём должны были разместить всех иностранцев, которые поддерживают киевскую власть. Кроме того, Рут призывал Зеленского вербовать военнослужащих из США — причём он даже публиковал конкретную схему действий.

«Забудьте о бесполётной зоне — попросите Конгресс отправить всех американских военных в оплачиваемый отпуск, чтобы они могли воевать как гражданские лица на Украине. Скажите Конгрессу, что вы заплатите за всё оружие — дроны, ракеты, самолёты», — писал тогда американец.

Ранее в «Иностранном легионе» ВСУ назвали Рута безумным идиотом.

Секретная служба США признала провал после второго покушения на Трампа
Секретная служба США признала провал после второго покушения на Трампа

Напомним, что 15 сентября Дональд Трамп чуть не угодил в могилу из-за второго покушения за последние полгода. Проукраинский фанатик Райан Рут поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось обезвредить злоумышленника. Его задержали. Против злоумышленника выдвинуты обвинения, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Наталья Демьянова
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