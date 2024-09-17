«Безумный идиот»: «Иностранный легион» ВСУ не стал принимать собиравшегося убить Трампа Руту

До покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, Райан Рут пытался завербоваться в ряды ВСУ, но его развернули, назвав «чокнутым». Об этом сообщило агентство The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Безумный идиот, но никто не удивлён. Есть такие люди, которые приходят и отчаянно хотят помочь и быть важными. И он был одним из таких — просто на самом безумном конце», — сказал изданию один наёмник, воюющий за Украину.