«Безумный идиот»: «Иностранный легион» ВСУ не стал принимать собиравшегося убить Трампа Руту
NYP: Райана Рута не взяли в наёмники ВСУ, посчитав неуравновешенным
Райан Рут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh
До покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, Райан Рут пытался завербоваться в ряды ВСУ, но его развернули, назвав «чокнутым». Об этом сообщило агентство The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.
«Безумный идиот, но никто не удивлён. Есть такие люди, которые приходят и отчаянно хотят помочь и быть важными. И он был одним из таких — просто на самом безумном конце», — сказал изданию один наёмник, воюющий за Украину.
Другие бойцы отозвались о Руте, как о неуравновешенном, опасном и подозрительном человеке. После отказа ВСУ, Райан начал вербовать желающих на Украину, но и в этой сфере его презирали, пишет NYP. После его выходки с Трампом, наёмники боятся, что Вашингтон может отрезать Украину от снабжения.
Недавно кандидат в президенты США едва не стал жертвой очередного несогласного. Вооружённый автоматом боец подкараулил республиканца на территории гольф-клуба, но был вовремя схвачен охраной Трампа и задержан. Выяснилось, что злоумышленником оказался проукраинский фанатик Райан Рут, который активно помогал ВСУ и даже посещал Киев. Правда, его «волонтёрские» усилия не были оценены по достоинству. Американский конгресс требует ответов, касательно связей Рута с Украиной.