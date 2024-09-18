Суд отложил вынесение приговора мужчине, сбившему девять человек в Благовещенске

Благовещенский районный суд отложил вынесение приговора Евгению Бакарюкину, летом сбившему девять пешеходов. В Объединённой пресс-службе судов Амурской области сообщили , что судебное следствие по уголовному делу возобновлено. Рассмотрение продолжится 19 сентября.

«У суда, находящегося в совещательной комнате, возникли вопросы к подсудимому Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесение итогового судебного решения. В связи с этим суд возобновил судебное следствие», — говорится в сообщении