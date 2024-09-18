Суд отложил вынесение приговора мужчине, сбившему девять человек в Благовещенске
Евгений Бакарюкин в зале суда. Обложка © VK / Объединённая пресс-служба судов Амурской области
Благовещенский районный суд отложил вынесение приговора Евгению Бакарюкину, летом сбившему девять пешеходов. В Объединённой пресс-службе судов Амурской области сообщили, что судебное следствие по уголовному делу возобновлено. Рассмотрение продолжится 19 сентября.
«У суда, находящегося в совещательной комнате, возникли вопросы к подсудимому Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесение итогового судебного решения. В связи с этим суд возобновил судебное следствие», — говорится в сообщении
Напомним, 14 июня Евгений Бакарюкин устроил в Благовещенске страшное ДТП: его автомобиль на полной скорости влетел в толпу на тротуаре. Пять человек погибли, ещё четверо пострадали. Выяснилось, что виновник был пьян, ему грозит до 15 лет лишения свободы. На суде Евгений каялся и просил прощения у родных погибших.