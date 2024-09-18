При атаке дронов на Торопец пострадали 17 человек

При атаке украинских беспилотников на Торопец Тверской области пострадали 17 человек, из них трое несовершеннолетних. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, у раненых порезы и ушибы, однако серьёзных травм нет. Во многих домах выбиты окна, над городом всё ещё виден дым. Из Торопца эвакуированы три тысячи человек, их отправляют в город Западная Двина и посёлок Старая Торопа. Въезд в Торопец тем временем перекрыт.