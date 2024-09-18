При атаке дронов на Торопец пострадали 17 человек
Mash: При атаке украинских БПЛА на Торопец под Тверью пострадали 17 человек
При атаке украинских беспилотников на Торопец Тверской области пострадали 17 человек, из них трое несовершеннолетних. Об этом сообщает Mash.
Последствия атаки украинских БПЛА на город Торопец в Тверской области. Видео © Mash
По данным телеграм-канала, у раненых порезы и ушибы, однако серьёзных травм нет. Во многих домах выбиты окна, над городом всё ещё виден дым. Из Торопца эвакуированы три тысячи человек, их отправляют в город Западная Двина и посёлок Старая Торопа. Въезд в Торопец тем временем перекрыт.
Напомним, что в Торопце вспыхнул пожар после падения обломков украинского БПЛА. На месте инцидента работают экстренные службы. В целях безопасности власти города объявили частичную эвакуацию. Также в одном из округов региона была приостановлена работа школ и детских садов. Всего за ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 54 беспилотника.
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