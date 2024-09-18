Девять человек задержаны после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы

Девять человек, предварительно, задержаны из-за стрельбы возле центрального офиса Wildberries в центре Москвы. По данным SHOT , у них изъято оружие, в ближайшее время всех доставят в отделение полиции.

В пресс-службе маркетплейса тем временем сообщают, что сейчас обстановка «стабильная». Там заявили, что никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисе сегодня не планировалось, хотя сам бизнесмен утверждает обратное.