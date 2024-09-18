Девять человек задержаны после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы
Девять человек, предварительно, задержаны из-за стрельбы возле центрального офиса Wildberries в центре Москвы. По данным SHOT, у них изъято оружие, в ближайшее время всех доставят в отделение полиции.
Обстановка у офиса Wildberries после стрельбы. Видео © Telegram / SHOT
В пресс-службе маркетплейса тем временем сообщают, что сейчас обстановка «стабильная». Там заявили, что никаких встреч с Владиславом Бакальчуком и его представителями в офисе сегодня не планировалось, хотя сам бизнесмен утверждает обратное.
Напомним, днём 18 сентября неизвестные приехали к головному офису Wildberries в Москве и устроили стрельбу. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что муж владелицы Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. По нашим данным, в результате стрельбы пострадали четыре человека.
Кадр из видео SHOT