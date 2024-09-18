Россиян предостерегли от закрытия текущих вкладов после повышения ставки ЦБ

Россиянам после очередного повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) не стоит досрочно закрывать действующие вклады, чтобы использовать финансы на более выгодных условиям. Такую рекомендацию дала аналитик Мария Татаринцева.

Специалист уточнила, что банки часто устанавливают особенно высокие ставки для новых клиентов. По её словам, к депозитам под высокий процент нередко добавляются дополнительны правила. Так, например, человеку нужно быть зарплатным клиентом или совершать установленное количество трат по карте выбранного банка, подытожила аналитик.