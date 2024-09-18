Россиян предостерегли от закрытия текущих вкладов после повышения ставки ЦБ
Эксперт Татаринцева посоветовала не закрывать вклады после повышения ставки ЦБ
Россиянам после очередного повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) не стоит досрочно закрывать действующие вклады, чтобы использовать финансы на более выгодных условиям. Такую рекомендацию дала аналитик Мария Татаринцева.
«Текущий процент повышения ключевой ставки не окупит досрочное расторжение вклада и потерю процентов», — пояснила эксперт в беседе с РИАМО.
Специалист уточнила, что банки часто устанавливают особенно высокие ставки для новых клиентов. По её словам, к депозитам под высокий процент нередко добавляются дополнительны правила. Так, например, человеку нужно быть зарплатным клиентом или совершать установленное количество трат по карте выбранного банка, подытожила аналитик.
Ранее Life.ru писал, что 13 сентября ЦБ вновь увеличил ключевую ставку до 19%. Процесс роста начался ещё в июле 2023 года, а к середине декабря ставка достигала уже 16%. Далее этот показатель удерживался на одном уровне, пока в июле 2024 регулятор решил повысить ставку сразу на два процентных пункта — до 18%. По словам президента РФ Владимира Путина, повышением ключевой ставки власти «охлаждают» экономику.
Life.ru