Харьковское подполье заявило об ударе РФ новым оружием: «Раскатистый взрыв»

Российские военные нанесли удар по объектам в Харькове, по некоторым данным, новым оружием. Об этом со ссылкой на местных коллег пишет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Похоже, что какие-то новые ракеты прилетали. Во-первых, взрыв не такой, как от Искандера: какой-то более раскатистый, густой и намного громче: я на другом конце города вздрогнул. Во-вторых, гораздо большее подлетное время. Интересно... Может и новые, а может импортные?», — задаётся вопросом представитель сопротивления.