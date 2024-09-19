Харьковское подполье заявило об ударе РФ новым оружием: «Раскатистый взрыв»
Российские военные нанесли удар по объектам в Харькове, по некоторым данным, новым оружием. Об этом со ссылкой на местных коллег пишет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Похоже, что какие-то новые ракеты прилетали. Во-первых, взрыв не такой, как от Искандера: какой-то более раскатистый, густой и намного громче: я на другом конце города вздрогнул. Во-вторых, гораздо большее подлетное время. Интересно... Может и новые, а может импортные?», — задаётся вопросом представитель сопротивления.
Других данных он приводить не стал. А местные власти факт взрыва подтвердили, уточнив, что прилёт был под Харьковом.
Тем временем в США и на Украине ведётся активное обсуждение темы ударов по РФ западным дальнобойным оружием. Президент РФ Владимир Путин уже предупредил, что использование ВСУ такого оружия приравняется к прямому участию НАТО в конфликте. А Медведев пригрозил ядерным ударом и «гигантским расплавленным пятном» на месте Киева. В СМИ назвали условие, без которого американский лидер Джо Байден не одобрит дальнобойные удары по РФ.
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