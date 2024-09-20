Шериф застрелил окружного судью в американском штате Кентукки
Убитый судья округа Летчер города Уайтсберг Кевин Маллинс. Обложка © CMSS
Окружной судья американского города Уайтсберг Кевин Маллинс застрелен прямо в рабочем кабинете. О трагедии сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир. СМИ со ссылкой на Департамент полиции утверждают, что огонь по служителю Фемиды открыл шериф округа Летчер Шон Стайнс.
По словам очевидцев произошедшего, 19 сентября правоохранитель явился в кабинет судьи и попросил всех присутствующих оставить их наедине. Затем из комнаты послышались звуки выстрелов. Прибывшая на место инцидента полиция задержала шерифа, который поднял руки и не оказал сопротивления. По факту произошедшего инициировано расследование, причины конфликта между Стайнсом и Маллинсом пока неизвестны.
«В настоящее время мы находимся в контакте с правоохранительными органами, включая полицию штата Кентукки, и предлагаем нашу полную поддержку в это трудное время. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем, кого затронул этот трагический случай», — прокомментировали инцидент в судебном управлении штата.
Ранее стрельба произошла во Флориде, рядом с гольф-клубом кандидата в президенты США Дональда Трампа. Проукраинский фанатик хотел убить республиканца из автомата Калашникова, но в его план вмешалась Секретная служба. Сам же бывший американский лидер увидел в произошедшем лишь повод для шуток.