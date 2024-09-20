Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 02:09

Шериф застрелил окружного судью в американском штате Кентукки

Убитый судья округа Летчер города Уайтсберг Кевин Маллинс. Обложка © CMSS

Убитый судья округа Летчер города Уайтсберг Кевин Маллинс. Обложка © CMSS

Окружной судья американского города Уайтсберг Кевин Маллинс застрелен прямо в рабочем кабинете. О трагедии сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир. СМИ со ссылкой на Департамент полиции утверждают, что огонь по служителю Фемиды открыл шериф округа Летчер Шон Стайнс.

По словам очевидцев произошедшего, 19 сентября правоохранитель явился в кабинет судьи и попросил всех присутствующих оставить их наедине. Затем из комнаты послышались звуки выстрелов. Прибывшая на место инцидента полиция задержала шерифа, который поднял руки и не оказал сопротивления. По факту произошедшего инициировано расследование, причины конфликта между Стайнсом и Маллинсом пока неизвестны.

«В настоящее время мы находимся в контакте с правоохранительными органами, включая полицию штата Кентукки, и предлагаем нашу полную поддержку в это трудное время. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем, кого затронул этот трагический случай», — прокомментировали инцидент в судебном управлении штата.

Житель Раменского не смог поделить дом с родственником и застрелил его из ружья
Житель Раменского не смог поделить дом с родственником и застрелил его из ружья

Ранее стрельба произошла во Флориде, рядом с гольф-клубом кандидата в президенты США Дональда Трампа. Проукраинский фанатик хотел убить республиканца из автомата Калашникова, но в его план вмешалась Секретная служба. Сам же бывший американский лидер увидел в произошедшем лишь повод для шуток.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров