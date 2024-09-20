Шериф застрелил окружного судью в американском штате Кентукки

Окружной судья американского города Уайтсберг Кевин Маллинс застрелен прямо в рабочем кабинете. О трагедии сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешир. СМИ со ссылкой на Департамент полиции утверждают, что огонь по служителю Фемиды открыл шериф округа Летчер Шон Стайнс.

По словам очевидцев произошедшего, 19 сентября правоохранитель явился в кабинет судьи и попросил всех присутствующих оставить их наедине. Затем из комнаты послышались звуки выстрелов. Прибывшая на место инцидента полиция задержала шерифа, который поднял руки и не оказал сопротивления. По факту произошедшего инициировано расследование, причины конфликта между Стайнсом и Маллинсом пока неизвестны.