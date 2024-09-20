Зеленский обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего, исключив Кулебу

Внештатный советник главы киевского режима по стратегическим вопросам Александр Камышин был утверждён в персональном составе, а экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из него исключили. Помимо этого, список членов ставки пополнили вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.