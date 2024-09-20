Зеленский обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего, исключив Кулебу
Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Незалежной.
Внештатный советник главы киевского режима по стратегическим вопросам Александр Камышин был утверждён в персональном составе, а экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы из него исключили. Помимо этого, список членов ставки пополнили вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
Как ранее рассказывал Life.ru, Дмитрий Кулеба ушёл в отставку с должности министра иностранных дел в начале сентября. Его отстранение было поддержано почти полным составом на голосовании в Раде. Сменил главу украинской дипломатии его заместитель Андрей Сибига, которого на эту должность предложил лично Зеленский. Сам он объяснил перестановку тем, что у Кулебы якобы пропал запал, необходимый для того, чтобы и дальше уговаривать союзников на новые военные поставки.
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