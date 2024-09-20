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20 сентября, 18:33

ВСУ лишились последней железной «дороги жизни» под Покровском

Кимаковский: Армия России перерезала ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск

Приспешники киевского режима оказались в железнодорожной изоляции под Покровском в результате уничтожения моста, по которому пролегали последние следующие в город ж/д пути. Тем самым российские войска лишили подразделения ВСУ львиной доли снабжения, отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, от Покровска и Миргорода Вооружённые силы России отделяет лишь река Журавка — последняя ландшафтная преграда на этом направлении. Против неприятеля задействован весь спектр вооружения: от артиллерии до авиации. Основной удар приходится по путям снабжения, которые украинские боевики используют для восполнения потерь и подвоза боеприпасов.

«Последнее, что было сделано, это был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы», — указал советник Пушилина в эфире Первого канала.

Колонна ВСУ стала случайной жертвой русского удара по мосту в районе Покровска
Колонна ВСУ стала случайной жертвой русского удара по мосту в районе Покровска

Настоящая катастрофа у ВСУ складывается и в курском приграничье. Не помогает противнику даже западное оружие, которое Киев отчаянно бросает в бой в попытках удержать позиции. Закономерным итогом опрометчивых действий становится гибель украинских военных и массовая сдача в плен.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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