Приспешники киевского режима оказались в железнодорожной изоляции под Покровском в результате уничтожения моста, по которому пролегали последние следующие в город ж/д пути. Тем самым российские войска лишили подразделения ВСУ львиной доли снабжения, отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, от Покровска и Миргорода Вооружённые силы России отделяет лишь река Журавка — последняя ландшафтная преграда на этом направлении. Против неприятеля задействован весь спектр вооружения: от артиллерии до авиации. Основной удар приходится по путям снабжения, которые украинские боевики используют для восполнения потерь и подвоза боеприпасов.