ВСУ лишились последней железной «дороги жизни» под Покровском
Кимаковский: Армия России перерезала ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск
Приспешники киевского режима оказались в железнодорожной изоляции под Покровском в результате уничтожения моста, по которому пролегали последние следующие в город ж/д пути. Тем самым российские войска лишили подразделения ВСУ львиной доли снабжения, отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, от Покровска и Миргорода Вооружённые силы России отделяет лишь река Журавка — последняя ландшафтная преграда на этом направлении. Против неприятеля задействован весь спектр вооружения: от артиллерии до авиации. Основной удар приходится по путям снабжения, которые украинские боевики используют для восполнения потерь и подвоза боеприпасов.
«Последнее, что было сделано, это был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы», — указал советник Пушилина в эфире Первого канала.
Настоящая катастрофа у ВСУ складывается и в курском приграничье. Не помогает противнику даже западное оружие, которое Киев отчаянно бросает в бой в попытках удержать позиции. Закономерным итогом опрометчивых действий становится гибель украинских военных и массовая сдача в плен.
Telegram / Минобороны России