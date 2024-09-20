Суд довёл число арестованных по делу о перестрелке у офиса Wildberries до 30

Басманный и Тверской суды Москвы 20 августа рассмотрели новые ходатайства следствия по делу о стрельбе у офиса маркетплейса Wildberries. Служители Фемиды отправили под стражу ещё 24 фигурантов, увеличив общее число помещённых в СИЗО подозреваемых до 30 человек.