Суд довёл число арестованных по делу о перестрелке у офиса Wildberries до 30
Новые фигуранты дела о стрельбе в офисе Wildberries. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Басманный и Тверской суды Москвы 20 августа рассмотрели новые ходатайства следствия по делу о стрельбе у офиса маркетплейса Wildberries. Служители Фемиды отправили под стражу ещё 24 фигурантов, увеличив общее число помещённых в СИЗО подозреваемых до 30 человек.
Мера пресечения избрана Чичаеву У.С, Чапанову А.И., Виситаеву З.А., Сковородину М.А., Дениеву Л.М., Висаригову А.З., Умаеву Д.А., Бахтурину Л.А., Маргаряну Г.А., Джовтыбарыву А.М. и ещё 14 фигурантам. Они заключены под стражу до 18 ноября.
Напомним, что уголовное дело было возбуждено 18 сентября после перестрелки у офиса Wildberries в центре Москвы. Жертвами конфликта стали два человека из числа охранников, которые не позволили совладельцу маркетплейса Владиславу Бакальчуку пройти в офис в сопровождении вооружённых людей. После инцидента супруг основательницы онлайн-магазина Татьяны Бакальчук пообещал продолжить борьбу за бизнес. Сам Владислав уже дома и записывает видеообращения, в которых говорит, что продолжит борьбу.