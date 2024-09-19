Татьяна Бакальчук выступила с новым заявлением из-за убийства охранников офиса Wildberries
Татьяна Бакальчук заявила о трауре в Wildberries из-за гибели двух охранников
Татьяна Бакальчук. Обложка © YouTube / "Света вокруг света"
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о трауре из-за гибели охранников во время вчерашней перестрелки у офиса в Москве. Она призвала молиться за ребят и обещала помощь их семьям.
«К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса. Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей. Мы обязательно окажем им необходимую поддержку. Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и «РВБ» – это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», – написала хозяйка маркетплейса в Телеграм-канале.
Бакальчук выразила уверенность в том, что виновники беспредела понесут законное наказание. Ответить им придётся и перед судом Божьим, подчеркнула она. Владелица Wildberries призвала помолиться за души ребят – каждый, кто как умеет и как может.
Напомним, днём 18 сентября несколько человек подъехали к головному офису Wildberries в Москве и открыли стрельбу. Пресс-служба маркетплейса заявила, что это совладелец компании ВладиславБакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Его пока ещё супруга Татьяна назвала инцидент попыткой рейдерского захвата.Сам бизнесмен утверждает, что на него совершили нападение.Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям. В результате погибли два охранника. Владиславу Бакальчуку и ещë шести фигурантам предъявлены обвинения.