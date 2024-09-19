Татьяна Бакальчук выступила с новым заявлением из-за убийства охранников офиса Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о трауре из-за гибели охранников во время вчерашней перестрелки у офиса в Москве. Она призвала молиться за ребят и обещала помощь их семьям.

«К огромному сожалению, итогом вчерашнего беспредела стали оборвавшиеся жизни сотрудников охраны нашего офиса. Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей. Мы обязательно окажем им необходимую поддержку. Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и «РВБ» – это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», – написала хозяйка маркетплейса в Телеграм-канале.