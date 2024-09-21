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21 сентября, 04:26

Reuters: Члены «Хезболлы» получили пейджеры за считанные часы до взрывов

Ливанское движение «Хезболла» не подозревало о предстоящей атаке на пейджеры и раздавало устройства участникам группировки даже за несколько часов до их детонации. Такими данными со ссылкой на источники в Бейруте поделилось агентство Reuters.

По словам одного из членов шиитской организации, он получил портативный приёмник модели Gold Apollo 16 сентября, а уже на следующий день пейджер взорвался прямо в коробке. При этом все устройства проходили проверку на выявление угроз, рассказал Reuters представитель службы безопасности движения.

«Проверки были не конкретным подозрением в отношении пейджеров, а частью обычной проверки оборудования, включая средства связи, с целью обнаружения любых признаков наличия в них взрывчатых веществ или механизмов слежения», — добавил источник агентства.

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Беспрецедентная атака израильских спецслужб на «Хезболлу» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров со взрывчаткой внутри произошла 17 сентября. Для увеличения урона за секунды до взрыва на устройства отправлялись сообщения на арабском языке. Несовместимые с жизнью травмы получили 25 человек, ещё 608 отделались ранениями.

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Shutterstock / FOTODOM / Your Hand Please

Илья Пушкарев
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