Reuters: Члены «Хезболлы» получили пейджеры за считанные часы до взрывов

Ливанское движение «Хезболла» не подозревало о предстоящей атаке на пейджеры и раздавало устройства участникам группировки даже за несколько часов до их детонации. Такими данными со ссылкой на источники в Бейруте поделилось агентство Reuters.

По словам одного из членов шиитской организации, он получил портативный приёмник модели Gold Apollo 16 сентября, а уже на следующий день пейджер взорвался прямо в коробке. При этом все устройства проходили проверку на выявление угроз, рассказал Reuters представитель службы безопасности движения.