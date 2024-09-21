Польшу поймали на мечтах о Речи Посполитой после взбесивших Киев слов о Крыме
Мурадов объяснил слова Сикорского о Крыме мечтами Польши о Западной Украине
Идеи польского министра Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН говорят о его подсознательном стремлении вернуть Польше контроль над Западной Украиной, как во времена Речи Посполитой. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
По словам Мурадова, Сикорский с теплотой думает о временах, когда в составе его страны была западная часть Украины.
«В то же время другая часть сегодня разрушенного необандеровцами украинского государства была территорией исторической России. Видимо, Сикорский в подсознании держал образ российско-польской подопечной Украины», — сказал крымский чиновник РИА «Новости».
Постпред напомнил, что Крым уже вернулся в состав РФ и обсуждать здесь больше нечего. Однако то же самое нельзя сказать о контролируемых Киевом территориях, которые рано или поздно могут перейти под чей-то контроль по аналогии с идеей Сикорского о передаче полуострова.
«Если Крым вернулся путём легитимного референдума в своё Российское государство, и здесь всё давно ясно, то в отношении остатков Украины складывается описанная ситуация, которую, видимо, подсознательно засветил Сикорский», — заметил Мурадов.
Радослав Сикорский навлёк на себя гнев всех представителей Крыма 19 сентября, когда озвучил идею о том, что полуостров неплохо было бы передать под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести там ещё один референдум. В Кремле такое заявление всерьёз не восприняли. Взбешена была и Украина из-за того, что союзник поставил под сомнение принадлежность региона. Осознав глупость своего изречения, польский министр начал выкручиваться.
Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi