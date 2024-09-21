Идеи польского министра Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН говорят о его подсознательном стремлении вернуть Польше контроль над Западной Украиной, как во времена Речи Посполитой. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По словам Мурадова, Сикорский с теплотой думает о временах, когда в составе его страны была западная часть Украины.

«В то же время другая часть сегодня разрушенного необандеровцами украинского государства была территорией исторической России. Видимо, Сикорский в подсознании держал образ российско-польской подопечной Украины», — сказал крымский чиновник РИА «Новости».

Постпред напомнил, что Крым уже вернулся в состав РФ и обсуждать здесь больше нечего. Однако то же самое нельзя сказать о контролируемых Киевом территориях, которые рано или поздно могут перейти под чей-то контроль по аналогии с идеей Сикорского о передаче полуострова.