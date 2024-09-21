Уже 19 участников смертельной перестрелки в Wildberries получили по 15 суток ареста
Суд Москвы дал 15 суток ареста ещё 13 участникам стрельбы у офиса Wildberries
Фигуранты по делу о стрельбе в центре Москвы. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Мещанский районный суд города Москвы назначил административные наказания ещё 13 участникам смертельной перестрелки у офиса компании Wildberries. Пресс-служба столичных судов публикует список:
- Цечоев Б.Т
- Эсмурзиев З.М.
- Баркинхоев З.М.
- Кодзоев А.Б.
- Цечоев М.Х.
- Чичаев Р.С.
- Лолохоев И.Х.
- Аушев М.М.
- Исмаилов Р.Х.
- Дакиев И.Р.
- Евкуров Б.А.
- Албаков А.М.
- Малороев У.И.
Все они были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Каждому из мужчин назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Такое же наказание Тверской суд назначил вчера ещё шести участникам разборок с маркетплейсом.
Также по факту перестрелки было заведено уголовное дело. В ходе конфликта 18 сентября погибли два охранника, которые не пропустили в помещение совладельца компании Владислава Бакальчука. После случившегося экс-супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук пообещал, что не остановится в своей борьбе за бизнес. Сам он уже дома, записывает видеообращения. Количество арестованных в рамках уголовного дела составляет 30 человек.