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21 сентября, 07:43

Уже 19 участников смертельной перестрелки в Wildberries получили по 15 суток ареста

Суд Москвы дал 15 суток ареста ещё 13 участникам стрельбы у офиса Wildberries

Фигуранты по делу о стрельбе в центре Москвы. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты по делу о стрельбе в центре Москвы. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский районный суд города Москвы назначил административные наказания ещё 13 участникам смертельной перестрелки у офиса компании Wildberries. Пресс-служба столичных судов публикует список:

  • Цечоев Б.Т
  • Эсмурзиев З.М.
  • Баркинхоев З.М.
  • Кодзоев А.Б.
  • Цечоев М.Х.
  • Чичаев Р.С.
  • Лолохоев И.Х.
  • Аушев М.М.
  • Исмаилов Р.Х.
  • Дакиев И.Р.
  • Евкуров Б.А.
  • Албаков А.М.
  • Малороев У.И.

Все они были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Каждому из мужчин назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Такое же наказание Тверской суд назначил вчера ещё шести участникам разборок с маркетплейсом.

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Также по факту перестрелки было заведено уголовное дело. В ходе конфликта 18 сентября погибли два охранника, которые не пропустили в помещение совладельца компании Владислава Бакальчука. После случившегося экс-супруг основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук пообещал, что не остановится в своей борьбе за бизнес. Сам он уже дома, записывает видеообращения. Количество арестованных в рамках уголовного дела составляет 30 человек.

Владимир Озеров
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