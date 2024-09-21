Уже 19 участников смертельной перестрелки в Wildberries получили по 15 суток ареста

Все они были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Каждому из мужчин назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Такое же наказание Тверской суд назначил вчера ещё шести участникам разборок с маркетплейсом.