ФАС согласовала сделку по слиянию Russ и Wildberries в ООО «РВБ»

Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по слиянию маркетплейса Wildberries с группой компаний Russ в ООО «РВБ». Об этом говорится в распространённом сообщении пресс-службы объединённой компании.

«Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «РВБ» (юридическое лицо объединённой компании Wildberries и Russ), одобрив передачу ООО «Стинн» долей ГК Russ в объединённую компанию. Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены. В рамках передачи долей ООО «РВБ» станет владельцем юридических лиц группы Russ», — указано в сообщении.