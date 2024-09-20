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20 сентября, 14:53

ФАС согласовала сделку по слиянию Russ и Wildberries в ООО «РВБ»

Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по слиянию маркетплейса Wildberries с группой компаний Russ в ООО «РВБ». Об этом говорится в распространённом сообщении пресс-службы объединённой компании.

«Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «РВБ» (юридическое лицо объединённой компании Wildberries и Russ), одобрив передачу ООО «Стинн» долей ГК Russ в объединённую компанию. Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены. В рамках передачи долей ООО «РВБ» станет владельцем юридических лиц группы Russ», — указано в сообщении.

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Напомним, что WB объявил об официальном завершении слияния c Russ в начале августа. Представители торговой площадки подчеркнули, что партнёров заранее уведомили о смене юрлица, но на работе маркетплейса эта процедура никак не скажется.

А 18 сентября в офисе Wildberries в центре Москвы произошла перестрелка. Одним из участников конфликта стал приехавший к зданию в сопровождении вооружённой охраны совладелец WB Владислав Бакальчук. Служба безопасности офиса не пропустила его, началась перепалка, которая обернулась стрельбой, унёсшей жизни двух человек. Глава торговой площадки Татьяна Бакальчук заявила, что это была провалившаяся попытка рейдерского захвата компании.

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ТАСС / Станислав Красильников

Юрий Лысенко
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